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Galatasaray Frankowski ile yolları ayrıldı! Transfer KAP'a bildirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.08.2025 23:12 Güncelleme: 03.08.2025 23:29
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Galatasaray Frankowski ile yolları ayrıldı! Transfer KAP’a bildirildi

Galatasaray, Polonyalı yıldızı PrzemysLaw Frankowski için Rennes ile görüşmelere başlandığını açıklayarak transferi KAP'a bildirdiğini duyurdu.

Galatasaray yeni sezonda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken yıldız futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı kırmızılı takım, Frankowski'nin transferi için Rennes ile görüşmelere başladığını belirtti.

Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin transferini KAP'a bildirdi (AA) Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin transferini KAP'a bildirdi (AA)

KAP' A BİLDİRİLDİ

Galatasaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

7 MİLYON AVRO İLE KADROYA KATILMIŞTI

Frankowski, geçen sezon ara transferde Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten 1 milyon avro kiralama ücreti ve 7 milyon avro zorunlu satın alma maddesiyle kadroya katıldı.

Toplam 8 milyon avroya mal olan 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.

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Galatasaray Frankowski ile yolları ayrıldı! Transfer KAP’a bildirildi Galatasaray Frankowski ile yolları ayrıldı! Transfer KAP’a bildirildi Galatasaray Frankowski ile yolları ayrıldı! Transfer KAP’a bildirildi
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