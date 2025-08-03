Galatasaray Frankowski ile yolları ayrıldı! Transfer KAP’a bildirildi

Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin transferini KAP'a bildirdi (AA)

KAP' A BİLDİRİLDİ

Galatasaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

7 MİLYON AVRO İLE KADROYA KATILMIŞTI

Frankowski, geçen sezon ara transferde Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten 1 milyon avro kiralama ücreti ve 7 milyon avro zorunlu satın alma maddesiyle kadroya katıldı.

Toplam 8 milyon avroya mal olan 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.