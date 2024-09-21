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Galatasaray'ın galibiyeti Bitlis'te coşkuyla kutlandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:01
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Galatasaray’ın galibiyeti Bitlis’te coşkuyla kutlandı

Süper Lig'in dev derbisinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesini taraftarlar Bitlis'in Tatvan ilçesinde coşkuyla kutladı. Sokaklarda araç konvoyları oluştu. Taraftarlar zafer şarkıları eşliğiyle bayraklarla kutlama yaptı.

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