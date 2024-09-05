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Galatasaray UEFA isim listesi açıklandı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 10:14 Güncelleme: 05.09.2024 10:17
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Galatasaray UEFA isim listesi açıklandı mı?

UEFA kadro bildirim süresinin sona ermesiyle birlikte taraftarlar isim listelerini araştırmaya başladı. En çok merak edilen takımların başında gelen Galatasaray'ın isim listesinde kimlerin olduğu gündemdeki yerini aldı. 2024-2025 sezonu UEFA kadro bildirimlerine ilişkin detaylar haberimizde...

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