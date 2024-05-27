Mauro Icardi şampiyonluk törenine damga vurdu! Derin Galatasaray kostümü ile sahaya çıktı

FENERBAHÇE'YE BİR GÖNDERME DAHA!

Kupanın kaldırılması ile birlikte büyük bir sevinç yaşayan on binlerce taraftarın önünde mikrofonu eline alan 31 yaşındaki forvet 'Fener ağlama' tezahüratı ile Fenerbahçe'ye bir kez daha göndermede bulundu.