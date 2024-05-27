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Mauro Icardi şampiyonluk törenine damga vurdu! Derin Galatasaray kostümü ile sahaya çıktı

Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Mauro Icardi şampiyonluk törenine damga vurdu! Derin Galatasaray kostümü ile sahaya çıktı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk törenine damga vurdu. Kutlamalara elinde meşale ve son dönemde ünlenen 'derin Galatasaray' pelerini ile çıktı. Öte yandan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunmayı ihmal etmeyen Icardi, Dzeko'nun gol müziği olan "Beni Sev" şarkısının yanı sıra 'Fener ağlama' tezahüratında bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 24'üncü kez şampiyonluğuna ulaşmayı başaran Galatasaray, Rams Park'ta taraftarıyla birlikte zaferi kutladı.

ŞAMPİYONLUK TÖRENİNE ICARDI DAMGASI!

Sarı-kırmızılılarda yaşanan büyük coşkuya bir kez daha Mauro Icardi damga vurdu.

FENERBAHÇE'YE BİR GÖNDERME DAHA!

Kupanın kaldırılması ile birlikte büyük bir sevinç yaşayan on binlerce taraftarın önünde mikrofonu eline alan 31 yaşındaki forvet 'Fener ağlama' tezahüratı ile Fenerbahçe'ye bir kez daha göndermede bulundu.

DERİN GALATASARAY PELERİNİ DETAYI

Mauro Icardi, Şampiyonluk kutlamalarına derin Galatasaray pelerini ve 'Beni sev' ve ardından 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çıktı.

DZEKO'NUN ŞARKISIYLA SAHAYA ÇIKTI

Arjantinli golcü, şampiyonluk kutlamalarında sahaya, Dzeko'nun gol müziği olan 'Beni Sev' şarkısıyla çıktı.

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