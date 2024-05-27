Galatasaray'da Devler Ligi kadrosu atağı! Dünya yıldızı için harekete geçti
Süper Lig'de 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. 102 puanla rekor kırarak kupayı müzesine götüren sarı kırmızılılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Cimbom kasasında koyduğu dev gelirle Devler Ligi kadrosu için dünya yıldızını Aslan yapmayı hedefliyor. İşte Galatasaray'ın peşine düştüğü o isim...
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti.
Süper Lig'de 38. ve son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı.
Bu sonuçlarla birlikte nefesleri kesen sezonun son haftasında şampiyon olan Galatasaray, tarihi bir başarı elde etti.
Ligde üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray, elde ettiği zaferle birlikte unutulmayacak bir şampiyonluğu tarihine altın harflerle yazdı.
İŞTE GALATASARAY'IN KAZANDIĞI DEV GELİR
Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, bu şampiyonlukla birlikte Süper Lig'de 250 milyon liraya yakın bir geliri kasasına koyacak.
CİMBOM'DA TRANSFER ATAĞI!
Cimbom şampiyonluğun ardından Devler Ligi klasıda kadrosuna yıldız isimleri takviye etmeye hazırlanıyor.
İLK TRANSFER BELLİ OLDU!
Galatasararay, yeni sezon için dünya yıldızı olan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.
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