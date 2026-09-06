Derbi sonrası Anderson Talisca’dan olay paylaşım: Ne ekersen onu biçersin

"DAVRANIŞLARIMIZ GERÇEKTE KİM OLDUĞUMUZU ORTAYA ÇIKARIR"

Sosyal medya hesabından mesaj niteliğinde bir paylaşım yapan Anderson Talisca, "Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? İşleri doğru yap, alçakgönüllülük ve karakterle hareket et, egonun peşinden gitme. Sonunda, davranışlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya çıkarır." ifadelerini kullandı.