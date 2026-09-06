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Derbi sonrası Anderson Talisca’dan olay paylaşım: Ne ekersen onu biçersin

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Derbi sonrası Anderson Talisca’dan olay paylaşım: Ne ekersen onu biçersin

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a 2-1 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte hayal kırıklığı yaşanırken, kısa süre önce takımla yollarını ayıran Anderson Talisca’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, sarı-lacivertli ekipte yaşanan puan kaybının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

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Sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi kısa süre önce feshedilen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, derbinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Derbi sonrası Anderson Talisca’dan olay paylaşım: Ne ekersen onu biçersin - 1

"DAVRANIŞLARIMIZ GERÇEKTE KİM OLDUĞUMUZU ORTAYA ÇIKARIR"

Sosyal medya hesabından mesaj niteliğinde bir paylaşım yapan Anderson Talisca, "Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? İşleri doğru yap, alçakgönüllülük ve karakterle hareket et, egonun peşinden gitme. Sonunda, davranışlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya çıkarır." ifadelerini kullandı.

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