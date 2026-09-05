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Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek sezonun ilk derbi galibiyetini aldı. İşte nefes kesen maçta yaşananlar...

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun 4. haftasında dev derbide kozlarını paylaştı.

Kritik mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yaptı.

Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

16. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Trossard, çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Ederson ayaklarıyla gole engel oldu.

22. dakikada Trossard'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Olaitan uzaktan sert vurdu, kaleci Ederson son anda uzanarak topu kornere tokatladı.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan taç atışını Brown ceza sahasına uzun kullandı. Savunmadan seken topu önünde bulan Skriniar, kale sahası içinden topu filelere gönderdi: 1-0.

38. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Trossard'ın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden pasa hareketlenen Rıdvan Yılmaz, kale sahası dışından sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş - 2

43. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood, önce Rıdvan'ı, ardından da Emirhan'ı geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

İlk 45 dakika karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş - 3

(İKİNCİ YARI)

57. dakikada Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Olaitan, soldan savunmanın arkasına sarkan Vlahovic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

66. dakikada kaleci Ederson'un kullandığı kaleci vuruşunda Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu alan Vedat Muric ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Nübel gole izin vermedi.

67. dakikada Olaitan'ın ara pasında sağdan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın çaprazdan vuruşunda, açıyı kapatan Ederson meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş - 4

73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen atakta Olaitan soldan atağa katılan Orkun Kökçü'yü topla buluşturdu. Kaleci Ederson'un açıldığını gören bu futbolcu, penaltı noktası üzerinde boş pozisyondaki Vlahovic'e pasını aktardı. Golcü oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.

81. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Trossard, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş - 5

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor'a karşı deplasmanda 2-0 kazanan ilk 11'ine güvendi.

Beşiktaş karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 65 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Vedat Muric'e güvenildi.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.

TEK EKSİK ASENSIO

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan İspanyol yıldız Marco Asensio, derbide takımını yalnız bıraktı.

Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş - 6

KEREM 2 MAÇIN ARDINDAN KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2 maçın ardından kadroya döndü.

Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor maçında beyin sarsıntısı geçiren ve uygulanan protokol nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarında kadroda yer almayan Kerem, 2 müsabaka sonra Beşiktaş derbisiyle kadroda yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu, derbiye yedek kulübesinde başladı.

2 OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mason Greenwood ve Nathan Ake, ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktı.

Romelu Lukaku ile Kojo Oppong ise müsabakada yedek soyundu.

Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş - 7

KOSOVALI YILDIZ 6 YIL SONRA DERBİDE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, 6 yıl sonra sarı-lacivertli formayla Beşiktaş derbisine çıktı.

Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla son maçına da Beşiktaş karşısında çıkmıştı. 19 Temmuz 2020 tarihinde oynanan mücadelede Vedat Muric, 25. dakikada kırmızı kart görmüş, Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

32 yaşındaki futbolcu, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk derbisini de Beşiktaş'a karşı oynadı.

Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş - 8

YOĞUN GÜVENLİK

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada girdi.

Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra çok sayıda polis de görev yaptı.

Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş - 9

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş derbisi dolayısıyla erken saatlerde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Sarı-lacivertliler, stadın tamamını doldurarak takımlarının yanında oldu.

Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş - 10

BAKANLAR OSMAN AŞKIN BAK VE MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, DERBİYİ İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, derbi maçı tribünde takip etti.

Müsabakayı Bak ve Göktaş'ın yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde izledi.

GEMİ KAZALARINDA HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Silivri açıklarındaki gemi kazalarında hayatını kaybedenler unutulmadı.

Gemi kazalarında hayatını kaybedenler anısına derbi öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

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