Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

Romelu Lukaku ile Kojo Oppong ise müsabakada yedek soyundu.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mason Greenwood ve Nathan Ake, ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşadı.

Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor maçında beyin sarsıntısı geçiren ve uygulanan protokol nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarında kadroda yer almayan Kerem, 2 müsabaka sonra Beşiktaş derbisiyle kadroda yer aldı.

32 yaşındaki futbolcu, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk derbisini de Beşiktaş'a karşı oynadı.

Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla son maçına da Beşiktaş karşısında çıkmıştı. 19 Temmuz 2020 tarihinde oynanan mücadelede Vedat Muric, 25. dakikada kırmızı kart görmüş, Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

YOĞUN GÜVENLİK

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada girdi.

Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra çok sayıda polis de görev yaptı.