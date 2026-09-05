Kartal geriden gelerek kazandı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek sezonun ilk derbi galibiyetini aldı. İşte nefes kesen maçta yaşananlar...
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun 4. haftasında dev derbide kozlarını paylaştı.
Kritik mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yaptı.
Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
16. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Trossard, çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Ederson ayaklarıyla gole engel oldu.
22. dakikada Trossard'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Olaitan uzaktan sert vurdu, kaleci Ederson son anda uzanarak topu kornere tokatladı.
26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan taç atışını Brown ceza sahasına uzun kullandı. Savunmadan seken topu önünde bulan Skriniar, kale sahası içinden topu filelere gönderdi: 1-0.
38. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Trossard'ın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden pasa hareketlenen Rıdvan Yılmaz, kale sahası dışından sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.
43. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood, önce Rıdvan'ı, ardından da Emirhan'ı geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
İlk 45 dakika karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.