Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu: Bin iki yüz banka hesabına el konuldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi gerçekleştirilen operasyonda 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, Bin 200 IBAN ve yasa dışı bahis bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alınırken, Bin 200 banka hesabına el konuldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Bu kapsamda, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi ve 1.200 IBAN tespit edildi. Ayrıca yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi belirlendi.
Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı.
1.200 BANKA HESABINA EL KONULDU
Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu.
İlgililer hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.
"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.
Gürlek, sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade edilmeyeceğini belirterek, yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
|#
|Erişime Engellenen Site
|#
|Erişime Engellenen Site
|#
|Erişime Engellenen Site
|1
|5stakes
|2
|Abebet
|3
|Acarbet
|4
|Ajaxbet
|5
|Amkbet
|6
|Anabahis
|7
|Anadolucasino
|8
|animabet
|9
|Antikbet
|10
|Aresbet
|11
|artemiscasino
|12
|asibahis
|13
|aslanbet
|14
|atekbet
|15
|atombet
|16
|Aztek
|17
|B1bahis
|18
|Bahiks
|19
|Bahiscasino
|20
|Bahiscom
|21
|bahisdeyiz
|22
|Bahislion
|23
|Bahisnow
|24
|bahissende
|25
|Balbet
|26
|bankagibi
|27
|bankobet
|28
|Batumslot
|29
|Baymavi
|30
|Baywin
|31
|Beinwon
|32
|Bekabet
|33
|Betandyou
|34
|Betano
|35
|Betasus
|36
|Betbaba
|37
|betbalina
|38
|betbeymen
|39
|Betbon
|40
|Betboo
|41
|betcik
|42
|Betebet
|43
|Betelli
|44
|Betewin
|45
|Betgar
|46
|Betgaranti
|47
|Betgross
|48
|Betine
|49
|Betist
|50
|Betitor
|51
|Betium
|52
|Betivo
|53
|Betjanti
|54
|Betkolik
|55
|Betkom
|56
|Betkong
|57
|betkorner
|58
|betlayla
|59
|Betlike
|60
|Betlist
|61
|betloria
|62
|Betmani
|63
|Betmarino
|64
|Betmatik
|65
|betofsayt
|66
|Betonred
|67
|Betorbet
|68
|Betorder
|69
|Betorspin
|70
|Betpark
|71
|Betpas
|72
|Betper
|73
|betpro
|74
|Betra
|75
|Betrupi
|76
|Bets10
|77
|Betsat
|78
|Betsin
|79
|Betticket
|80
|Betturkey
|81
|Betvole
|82
|Betwild
|83
|Betwoon
|84
|Betzula
|85
|Bewins
|86
|Beyazcasino
|87
|beygirbet
|88
|Biabet
|89
|Bircasino
|90
|Blackxbet
|91
|Bonibon
|92
|Bonisa
|93
|bovbet
|94
|Bycasino
|95
|cafex
|96
|Casher
|97
|cashwin
|98
|casicosita
|99
|casilot
|100
|casineon
|101
|casinobest
|102
|casinofelit
|103
|casinofast
|104
|casinogold
|105
|casinolevant
|106
|Casinomaxi
|107
|Casinometropol
|108
|Casinosezar
|109
|Casinovale
|110
|Casinowon
|111
|casipot
|112
|casitap
|113
|Casiwin
|114
|Cazinom
|115
|Celtabet
|116
|Cocobet
|117
|Cratosroyal
|118
|Cratosslot
|119
|Cratossporting
|120
|Cryptobet
|121
|çarkbet
|122
|Damabet
|123
|ddbet
|124
|Dedebet
|125
|dilbet
|126
|Dinamobet
|127
|Discountcasino
|128
|Diyarbet
|129
|dodobet
|130
|dublebet
|131
|Egebet
|132
|elitwin
|133
|Emiratesbet
|134
|Enbet
|135
|eypbet
|136
|Exonbet
|137
|F1casino
|138
|Famecasino
|139
|fanatikbet
|140
|Festwin
|141
|Fiksturbet
|142
|Fixbet
|143
|galacasino
|144
|galyabet
|145
|Gameofbet
|146
|Gettobet
|147
|Gizabet
|148
|Globalbahis
|149
|Gobahis
|150
|Goldenbahis
|151
|grandchamadabet
|152
|Grandoperabet
|153
|grandpashabet
|154
|Grandsapphirebet
|155
|grandx
|156
|guccibahis
|157
|hadiwin
|158
|haydicasino
|159
|hellocasino
|160
|Heypek
|161
|Herkulbet
|162
|Hiltonbet
|163
|Hipercasino
|164
|holeybet
|165
|Hovarda
|166
|hugobet
|167
|huqqabet
|168
|Ilbet
|169
|Istanbulcasino
|170
|idealbahis
|171
|ikimisli
|172
|Jestbahis
|173
|Jetbahis
|174
|Jojobet
|175
|jojova
|176
|Joybet
|177
|kazan365
|178
|keybahis
|179
|Kingroyal
|180
|Klasbahis
|181
|Kolaybet
|182
|Kralbet
|183
|kuponbet
|184
|Leograndbet
|185
|Lidyabet
|186
|Ligobet
|187
|Livcasino
|188
|Lordcasino
|189
|Lordpalace
|190
|Lotobet
|191
|luxbet
|192
|Luxor
|193
|macacasino
|194
|Madridbet
|195
|Maltbet
|196
|Mariobet
|197
|Markaj
|198
|marsbahis
|199
|Masterbetting
|200
|Matadorbet
|201
|Mavibet
|202
|Maximcasino
|203
|Maxwin
|204
|Meritking
|205
|meritpremium
|206
|Meritqueen
|207
|mgmbahis
|208
|Milan
|209
|Milanobet
|210
|Millibahis
|211
|minorx
|212
|Misliwin
|213
|Mobilbahis
|214
|mobilcasino
|215
|Modelbahis
|216
|Monobahis
|217
|Multiwin
|218
|Napolibet
|219
|Nesinecasino
|220
|Netbahis
|221
|netflixcasino
|222
|Ngsbahis
|223
|nimacasino
|224
|Nisanbet
|225
|Onwin
|226
|ossebet
|227
|Otobet
|228
|Ottobet
|229
|Palacebet
|230
|Palazzobet
|231
|Parmabet
|232
|Pashagaming
|233
|Playbet
|234
|Poliwin
|235
|Pradabet
|236
|presnbet
|237
|Privebet
|238
|Pusulabet
|239
|QCasino
|240
|Radissonbet
|241
|Ramadabet
|242
|RaxCasino
|243
|Raykobet
|244
|Reiscasino
|245
|Rekabet
|246
|Restbet
|247
|Rexbet
|248
|robinbet
|249
|Robobet
|250
|Roketbet
|251
|Romabet
|252
|Ronabet
|253
|Royalbet
|254
|Safirbet
|255
|Sahabet
|256
|Savoybetting
|257
|Sekabet
|258
|Setrabet
|259
|Sheratonking
|260
|Skorbet
|261
|slotbaba
|262
|Slotday
|263
|Slotella
|264
|Slotin
|265
|Slotio
|266
|slotrun
|267
|slotspor
|268
|Smartbahis
|269
|Solobet
|270
|sortiebet
|271
|Spinco
|272
|Starzbet
|273
|Superbahis
|274
|Superbet
|275
|Supertotobet
|276
|Suprabahis
|277
|şanscasino
|278
|Tambet
|279
|Tarabet
|280
|Tarafbet
|281
|tekelbet
|282
|Teosbet
|283
|thecasino
|284
|Tipobet
|285
|Titobet
|286
|Tlcasino
|287
|Tokyobet
|288
|Tophillbet
|289
|totemcasino
|290
|Trendbet
|291
|Truvabet
|292
|Trwin
|293
|Tuccobet
|294
|Tulipbet
|295
|Turboslot
|296
|tümbet
|297
|Ultimabet
|298
|Ultrabet
|299
|Ultraslot
|300
|usbahis
|301
|ustabet
|302
|Vaycasino
|303
|Vdcasino
|304
|Vegabet
|305
|Vegasslot
|306
|veliahbet
|307
|Venombet
|308
|Venusbet
|309
|verabet
|310
|Vevobahis
|311
|viabahis
|312
|vidobet
|313
|vikosslot
|314
|vinowcasino
|315
|Vippark
|316
|Virabet
|317
|Virüsbet
|318
|Vitrinbet
|319
|Vizyonbet
|320
|Wbahis
|321
|Wingamb
|322
|Winvala
|323
|Winxbet
|324
|Wipbet
|325
|Wojobet
|326
|wwin
|327
|Xbahis
|328
|Xslot
|329
|Xturka
|330
|Yakabet
|331
|Yakutcasino
|332
|Yanbahis
|333
|Yedibahis
|334
|YEKBET
|335
|yesmorebet
|336
|Youcas
|337
|Zaferbet
|338
|Zbahis
|339
|Zegnabet
|340
|Zenbet
|341
|Zibilyonbet
|342
|Zirvebet
|343
|Zlot
|344
|Zumabet
|345
|345.Showbet
Ahaber.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin finansal sistem içerisindeki hareketliliğinin tespit edilmesine yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.
BÜYÜK SPOR MÜSABAKALARI ÖNCESİNDEKİ PARA TRAFİĞİ TAKİBE ALINDI
Ülke genelinde yoğun ilgiyle takip edilen büyük spor müsabakalarının, yasa dışı bahis faaliyetlerindeki para hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı dönemler olduğu değerlendirildi.
Bu kapsamda, milyonlarca vatandaşın ilgiyle takip ettiği 5 Eylül 2026 tarihli Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hemen öncesinde, yasa dışı bahis sitelerine yönelen yüksek hacimli finansal akışın yoğunlaştığı zaman dilimi dikkate alınarak çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonun, yasa dışı bahis sistemine yönelen para trafiğinin en yoğun olduğu aşamada kesintiye uğratılması ve söz konusu finansal ağın etkisiz hale getirilmesi amacıyla planlandığı belirtildi.
345 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ VE 110 ÖDEME YÖNTEMİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren yasa dışı bahis siteleri ile bu sitelerde kullanıcıların para yatırmak amacıyla kullandıkları banka hesapları ve ödeme yöntemleri teknik incelemeye alındı.
Yürütülen teknik inceleme ve araştırmalar sonucunda;
345 farklı yasa dışı bahis sitesi,
Bu sitelerde kullanılan 110 farklı ödeme yöntemi,
Finansal aracılık amacıyla kullanılan 1.200 IBAN,
Yasa dışı bahis faaliyeti ve bağlantılı yönlendirmelerde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi.
YAKLAŞIK 98 BİN İNTERNET SİTESİ HAKKINDA ERİŞİM ENGELİ KARARI
Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı veya yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı değerlendirilen yaklaşık 98 bin internet sitesi hakkında gerekli adli süreçler yürütüldü ve ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesine yönelik adli kararlar alındı.
Böylelikle yasa dışı bahis ağlarının yalnızca finansal kanallarına değil, kullanıcıları bu sistemlere ulaştıran dijital altyapısına yönelik de kapsamlı tedbir uygulandı.
1.048 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİNİN 1.200 HESABINA EL KONULDU
Soruşturmanın finansal boyutunda, yasa dışı bahis sitelerinin kullanıcılarına para yatırılması amacıyla sunduğu banka hesapları ayrıntılı olarak incelendi.
Yapılan incelemelerde, söz konusu hesapların yasa dışı bahis oynatılmasına ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği tespit edildi.
Bu kapsamda, 1.048 ayrı gerçek ve tüzel kişiye ait toplam 1.200 IBAN numaralı hesaba el konuldu.
Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.
EL KOYMA KARARLARI BANKALARA BİLDİRİLDİ
Soruşturma kapsamında alınan el koyma ve diğer koruma tedbirleri, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinin kararları doğrultusunda süratle uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda ilgili bankalara gerekli müzekkereler yazıldı. Adli makamlar ile ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon sağlanarak el koyma kararlarının gereğinin yerine getirilmesine yönelik işlemler gerçekleştirildi.
Soruşturmayla yasa dışı bahis faaliyetlerinin dijital ve finansal altyapısının birlikte ortaya çıkarılması, bahis sistemine para aktarılmasında kullanılan hesapların tespit edilmesi ve suç gelirlerinin finansal sistem içerisindeki hareketliliğinin engellenmesi hedefleniyor.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen yasa dışı bahis siteleri, ödeme yöntemleri, banka hesapları ve bunlarla bağlantılı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin adli ve finansal incelemeler devam ediyor.
Yasa dışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmalar, ilgili adli makamlar ve güvenlik birimlerince kararlılıkla sürdürülüyor.
Yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansmanında kullanılan yöntemlerin ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen gelirlerin dolaşımının engellenmesi ve ilgili kişi ve yapıların adalet önüne çıkarılmasına yönelik adli süreç titizlikle devam ediyor.