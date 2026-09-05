Aziz Yıldırım derbi sonrası ateş püskürdü: “Bu hakemlerin hepsi yeteneksiz”

Süper Lig’de Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Mücadelenin hakemi ve VAR yönetimini eleştiren Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK’ye muhtıra niteliğinde uyarılarda bulunarak Türk futbolunun gidişatına isyan etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynadığı derbide Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Kartal geriden gelerek kazandı KARTAL GERİDEN GELEREK KAZANDI Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi oynamadıklarını fakat hakemin maçın önüne geçecek kararlar verdiğini belirten Aziz Yıldırım, "Dört haftadır hiçbir yorum yapmadık. Gençlerbirliği maçında iki penaltı verilmedi. Olur dedik, sesimizi çıkarmadık. Konya maçında da hakem hataları oldu. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan harekette de penaltı verilmedi ama yendik. Yine dedik ki, 'Herhalde bunlar düzelirler.' Bugün yine hakem hataları vardı. Biz kötü oynadık, iyi değildik. Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. İki tane penaltı var, yine verilmedi. Bir tanesi 5. dakikada Oğuz ile stoperleri mücadele ederken eliyle topu önüne almaları oldu. Devam denildi. Sonra Kerem'in pozisyonunda çelme takıldı. Yine verilmedi. Belki buna verse, atsak, Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık ama hakem gördüğünü çalmalı. VAR da uyuyor. Yabancı olarak gidip hiçbir şeye yaramayan VAR'ı getiriyorsanız bu çözüm değil. Bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri oyuncak gibi arkadan kurmuyorsa hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Ne yapacağız? Bize ceza verecekler bilmem ne. Cezadan korkmam. Bizim taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. İyi oynamadık ama hakkımız yendi. İnce ince doğruyorlar. Hakem orta sahada bizim oyuncumuzu düşürdükleri pozisyonda faul vermiyor. Çünkü önünde 3 tane oyuncu var, onlardan pozisyonu görmüyor. VAR'dan hiçbir müdahale yok. En azından müdahale etsenize. Kerem'e resmen çelme taktılar. Bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz" diye konuştu. AZİZ YILDIRIM DERBİ SONRASI ATEŞ PÜSKÜRDÜ "GEREKİRSE BİR SENE TÜRKİYE LİGLERİNİ ERTELEYİP HAKEM YETİŞTİRSİNLER" Çözümü kendilerinin değil yetkili kurumların çözmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Çözümü TFF Başkanı ve yöneticileri düşünecek, biz değil. Biz söylersek çok başka noktalara gider. Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, haberleri olsun. MHK başkanı bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye liglerini bir sene ertelesinler, hakem yetiştirsinler. Yetenek doğuştan olur. Sonradan eğitimle yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü hakemin hakemliğini devam ettiremezseniz. Psikolojik olarak zaten yıkılmış durumdadır. Ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Türk futboluna yazık. Fenerbahçe bugün kaybetti, yarın kazanırız. Ama bu hakemden 4 haftadır bütün takımlar şikayetçi. O zaman buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yabancı VAR getirilmesi çözüm değil. TFF olayın nerelere gittiğini görecek, bunun tedbirini alacak. Ben söyleyecek olsam başka konuşmaya başlarım" ifadelerini kullandı.

"YA OYUNCAK BEBEK GİBİ KURULUYORLAR YA DA YETENEKSİZLER" MHK'nin istifasını isteyip istemediklerinin sorulması üzerine Başkan Yıldırım, "Gerekirse herkesin istifasını isteriz. Hepimiz geldik ve taşın altına elimizi koyduk. Bunun önüne geçmeye çalışırlarsa mücadele başka noktalara gider. Bunu da istemem. Önümüzdeki hafta bu hatalar düzelecek mi? Biz adalet istiyoruz. Bizi korusunlar, taraf tutsunlar istemiyoruz. İstersek Fenerbahçe'nin yapısını bozmuş oluruz. Kazanmamız hakemler vasıtasıyla maalesef 4 haftadır önleniyor. Bunlar kendi istedikleri gibi idare ediyorlar. Ya kuruluyorlar oyuncak bebek gibi ya da yeteneksizler. Herkes lütfen aklını başına alsın. Hiçbir takıma haksızlık yapılmasın. Türk futbolunu kurtarmak için TFF bu konuya eğilmeli ve buna çözüm üretmeli. O zaman görev değişikliği yapmak gerekir ki o zaman konu başka noktalara gider. Biz kimsenin üzerinde girişim yapmayacağız. Olanları söylüyoruz. Yetkili olanlar gereğini yapacak. Federasyona gitmek, MHK başkanı ile görüşmek çözüm değil. Bu yanlış. Onlar 5. dakikada kolla oynamayı görecek. Görmüyorsa VAR görecek. VAR niye geldi? Hakemin görmediğini görsün diye. Görmüyorsa ona da gerek yok" şeklinde konuştu.

"HAKEM YORUMCULARI DOĞRU YORUM YAPSINLAR" Hakem yorumcularının da kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ifade eden Aziz Yıldırım, "Geçmişte kendi yaptıkları maçlardaki hataları görmeden yorum yapıyorlar. Futbolda kurallar belli. Ele nereden çarpınca penaltı oluyorsa bu yazılı. Ona bakarsın, onu söylersin. Hem taraftarları yanlış yönlendiriyorsunuz hem de olayları gördüğünüzün dışında yorumluyorsunuz. Bu da zarar veriyor bize. Ben yarın öbür gün isim vere vere konuşurum. Geçmişteki hatalarını da gösteririm. Onlar da lütfen yorumu doğru yapsınlar" dedi. Başkan Erdoğan 4 büyükleri kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN 4 BÜYÜKLERİ KABUL ETTİ "CUMHURBAŞKANIMIZA GİDİP KİMSEYİ ŞİKAYET ETMEDİK" Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bu konularda görüşme yapılıp yapılmadığını ise Yıldırım şöyle cevapladı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük. Sorunları onunla değil başka yerlerle görüşüyoruz. Ona gidip de kimseyi şikayet etmedik. Sayın cumhurbaşkanının görevi değil bu. TFF var, MHK var, onlar görevlerini yapacaklar."