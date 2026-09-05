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Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, maç öncesinde Beşiktaş taraftarına yönelik "Kadıköy'e hoş geldiniz. Umarım hazırsınızdır" mesajı veren Fenerbahçeli Archie Brown'a sosyal medyada ve maç sonunda göndermede bulundu.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 2

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi ilk 11'iyle çıktı. Konuk Beşiktaş ise Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Trossard ve Vlahovic 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 3

16'ncı dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Trossard'ın şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi. 19'uncu dakikada Greenwood'un ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı. 22'nci dakikada Olaitan'ın ceza sahası yayının biraz solundan köşeye gönderdiği şutu Ederson kornere çeldi.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 4

Fenerbahçe, 26'ncı dakikada golü buldu. Brown'un sağ taraftan kullandığı uzun taç atışının ardından kale önünde karambol yaşandı. Karambol sonrası topu önünde bulan Skriniar, yakın mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 5

38'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Trossard'ın sol taç çizgisi yakınından ceza sahasına gönderdiği topla çaprazda buluşan Rıdvan Yılmaz, dar açıdan sol ayağıyla uzak köşeye vurdu.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 6

Yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 43'üncü dakikada çalımlarla sağ taraftan ceza sahasına giren Greenwood'un şutunda top yan ağlarda kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 7

66'ncı dakikada Vedat Muriqi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Nübel'de kaldı. 67'nci dakikada çaprazdan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın yerden şutunda top Ederson'dan kornere gitti.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 8

66'ncı dakikada Vedat Muriqi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Nübel'de kaldı. 67'nci dakikada çaprazdan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın yerden şutunda top Ederson'dan kornere gitti.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 9

Beşiktaş, 73'üncü dakikada öne geçti. Topla buluştuktan sonra ceza sahası yayının solundan ceza sahasına giren Orkun Kökçü, pasını penaltı noktası yakınındaki Vlahovic'e aktardı. Vlahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak boş ağlarla buluştu: 1-2. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 10
Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 11

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ VE SALİH ÖZCAN'DAN MANİDAR YANIT

Karşılaşmanın hemen ardından sosyal medya hesabından İngiliz futbolcuya göndermede bulunan Beşiktaş Kulübü, "wELcoMe tO kaDıkÖy" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 12

Siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Salih Özcan da İngiliz oyuncunun sözlerine sosyal medya hesabından "Hoş bulduk" paylaşımıyla karşılık verdi.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 13

EMİRHAN TOPÇU'DAN GÖNDERME: "İNÖNÜ'YE BEKLERİZ"

Mücadelenin ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu da Archie Brown'un sözlerini hatırlatarak, "Archie Brown, bizim taraftarımıza 'Hoş geldiniz' diye bir mesaj vermişti. Biz de 'Hoş bulduk' dedik. İnönü'ye bekleriz. Onlar da hoş gelir inşallah." ifadelerini kullandı. Emirhan'ın bu sözleri, ligin ikinci yarısında oynanacak rövanş maçına gönderme olarak değerlendirildi.

Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi 14

Öte yandan siyah-beyazlı kulüp, son zamanlarda sosyal medyada viral hâle gelen bir gönderiyi derbiyle ilişkilendirerek Skriniar'ın Vlahovic'i motosikletle takip ettiği bir görsel hazırladı ve "Düüt, düüüütttt…" ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

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