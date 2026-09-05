Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi

EMİRHAN TOPÇU'DAN GÖNDERME: "İNÖNÜ'YE BEKLERİZ"

Mücadelenin ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu da Archie Brown'un sözlerini hatırlatarak, "Archie Brown, bizim taraftarımıza 'Hoş geldiniz' diye bir mesaj vermişti. Biz de 'Hoş bulduk' dedik. İnönü'ye bekleriz. Onlar da hoş gelir inşallah." ifadelerini kullandı. Emirhan'ın bu sözleri, ligin ikinci yarısında oynanacak rövanş maçına gönderme olarak değerlendirildi.