Beşiktaş'tan Archie Brown’a “Hoş geldiniz” göndermesi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, maç öncesinde Beşiktaş taraftarına yönelik "Kadıköy'e hoş geldiniz. Umarım hazırsınızdır" mesajı veren Fenerbahçeli Archie Brown'a sosyal medyada ve maç sonunda göndermede bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.
Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi ilk 11'iyle çıktı. Konuk Beşiktaş ise Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Trossard ve Vlahovic 11'iyle sahada yer aldı.
16'ncı dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Trossard'ın şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi. 19'uncu dakikada Greenwood'un ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı. 22'nci dakikada Olaitan'ın ceza sahası yayının biraz solundan köşeye gönderdiği şutu Ederson kornere çeldi.
Fenerbahçe, 26'ncı dakikada golü buldu. Brown'un sağ taraftan kullandığı uzun taç atışının ardından kale önünde karambol yaşandı. Karambol sonrası topu önünde bulan Skriniar, yakın mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
38'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Trossard'ın sol taç çizgisi yakınından ceza sahasına gönderdiği topla çaprazda buluşan Rıdvan Yılmaz, dar açıdan sol ayağıyla uzak köşeye vurdu.