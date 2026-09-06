Derbi sırasında fenalaşan Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti
Süper Lig’deki dev derbide tüm futbol camiasını yasa boğan acı bir olay yaşandı. Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek, hayatını kaybetti. Acı haberin ardından hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş kulüpleri peş peşe taziye mesajları yayımladı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan zorlu mücadelenin ikinci yarısında tribünde bulunan sarı-lacivertli taraftar Yaşar Gerçek, fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gerçek'in vefat haberi, spor dünyasında derin üzüntüye neden oldu.
FENERBAHÇE'DEN TAZİYE MESAJI
Acı haberin ardından resmi kanallarından açıklama yayımlayan Fenerbahçe Kulübü, "Karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Yaşar Gerçek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yaşar Gerçek'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Fenerbahçe tribünlerinde yaşanan can kaybının ardından ezeli rakip Beşiktaş Kulübü de başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüp, "Fenerbahçe ile karşılaştığımız maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.