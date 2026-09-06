Derbi sırasında fenalaşan Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti

Süper Lig’deki dev derbide tüm futbol camiasını yasa boğan acı bir olay yaşandı. Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek, hayatını kaybetti. Acı haberin ardından hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş kulüpleri peş peşe taziye mesajları yayımladı.