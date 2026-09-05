Kerem Aktürkoğlu’ndan hakem isyanı: “Bazı şeyler mide bulandırdı”

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği dev derbinin ardından hakem kararları gündeme geldi. Karşılaşma sırasında hakem Halil Umut Meler’e tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından kameralar karşısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından son derece üzgün olduklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık." ifadelerini kullandı.

"TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ, HAKEM 'GÖRMEDİM' DİYOR" Hakem Halil Umut Meler'in maç içindeki kararlarını sert bir dille eleştiren Kerem Aktürkoğlu, "Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride. Tamam, kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! 'Görmedim, önümde adam vardı.' diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla." sözleriyle maçın kader anına dikkat çekti.