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Kerem Aktürkoğlu’ndan hakem isyanı: “Bazı şeyler mide bulandırdı”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kerem Aktürkoğlu’ndan hakem isyanı: “Bazı şeyler mide bulandırdı”

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği dev derbinin ardından hakem kararları gündeme geldi. Karşılaşma sırasında hakem Halil Umut Meler’e tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından kameralar karşısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından son derece üzgün olduklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan hakem isyanı: “Bazı şeyler mide bulandırdı” - 1

"TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ, HAKEM 'GÖRMEDİM' DİYOR"

Hakem Halil Umut Meler'in maç içindeki kararlarını sert bir dille eleştiren Kerem Aktürkoğlu, "Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride. Tamam, kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! 'Görmedim, önümde adam vardı.' diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla." sözleriyle maçın kader anına dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu’ndan hakem isyanı: “Bazı şeyler mide bulandırdı” - 2

"BAZI ŞEYLER MİDE BULANDIRDI, ARTIK YORULDUM"

Yaşanan çifte standarda karşı öfkesini dile getiren Kerem Aktürkoğlu, "Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı. Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan hakem isyanı: “Bazı şeyler mide bulandırdı” - 3

"ADİL BİR FUTBOL OLSUN, ARTIK DUR DENMELİ!"

Türk futbolunda adaletin kalmadığını vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, "Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada bir adil şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!" sözleriyle isyanını tamamladı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan hakem isyanı: “Bazı şeyler mide bulandırdı” - 4

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 75. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı beklerken, hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

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