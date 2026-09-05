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Kadıköy'de derbi şoku: İsmail Kartal taraftardan özür diledi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadıköy'de derbi şoku: İsmail Kartal taraftardan özür diledi

Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonundaki ilk dev derbisinde Fenerbahçe, sahasında 1-0 öne geçtiği mücadelede ezeli rakibi Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Kadıköy’de yaşanan şokun ardından kameralar karşısına geçen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçtaki tüm sorumluluğu üzerine alarak sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

Süper Lig'in 4. haftasında sezonun ilk büyük derbisi Kadıköy'de oynandı. Taraftarının yoğun desteğiyle maça etkili başlayan Fenerbahçe, 26. dakikada kaptan Milan Skriniar'ın kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti.

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Bu golden yalnızca 12 dakika sonra, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile skoru eşitleyen Beşiktaş, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 73. dakikada Dusan Vlahovic'in ayağından bulduğu golle Kadıköy'de 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Beşiktaş, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Kadıköy'de derbi şoku: İsmail Kartal taraftardan özür diledi - 1

İSMAİL KARTAL'DAN ÖZÜR VE AÇIK ÖZELEŞTİRİ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hayal kırıklığını gizleyemeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu akşam beklentilere cevap veremedik. Taraftarı üzdük. Bütün sorumluluk ben ve ekibimde. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüze bakacağız. Maçın kırılma noktası orta sahadaydı. Baskılarda biraz geri kaldık. Topa da yeteri kadar sahip olamadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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