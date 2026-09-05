Başkan Erdoğan 4 büyük kulübün başkanlarını kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurullarını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan sosyal medya paylaşımında, "Kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Bu kapsamda Başkan Erdoğan, İstanbul'da 4 büyük kulübün başkanlarını kabul etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulunu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunu ayrı ayrı kabul etti.