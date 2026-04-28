Anderson Talisca’dan kaçan penaltı sonrası yanıt: “Sorumluluk benim”
Fenerbahçe’nin yıldızı Anderson Talisca, derbide kaçırdığı penaltı sonrası sorumluluğu üstlendi. Sosyal medyadan açıklama yapan Brezilyalı oyuncu, eleştirilere saygı duyduğunu belirtirken hedefinin takımını şampiyonluğa taşımak olduğunu vurguladı.
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde, 13. dakikada skor 0-0 iken kullandığı penaltıyı auta atan Anderson Talisca, maçın ardından gelen tepkilere yanıt verdi.
Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım, daha önce birçok maçta olduğum gibi en iyisi olurdum. Ancak sonuçta bu oyunun bir parçası. Herkesin fikrine saygı duyuyorum ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum. Sağ kanat, 9 numara, 8 numara, 10 numara ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam." ifadelerini kullandı.