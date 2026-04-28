Anderson Talisca’dan kaçan penaltı sonrası yanıt: “Sorumluluk benim”

Talisca, Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltının sorumluluğunu kabul etti (X)

Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım, daha önce birçok maçta olduğum gibi en iyisi olurdum. Ancak sonuçta bu oyunun bir parçası. Herkesin fikrine saygı duyuyorum ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum. Sağ kanat, 9 numara, 8 numara, 10 numara ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam." ifadelerini kullandı.