Anderson Talisca’dan kaçan penaltı sonrası yanıt: “Sorumluluk benim”

Fenerbahçe’nin yıldızı Anderson Talisca, derbide kaçırdığı penaltı sonrası sorumluluğu üstlendi. Sosyal medyadan açıklama yapan Brezilyalı oyuncu, eleştirilere saygı duyduğunu belirtirken hedefinin takımını şampiyonluğa taşımak olduğunu vurguladı.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde, 13. dakikada skor 0-0 iken kullandığı penaltıyı auta atan Anderson Talisca, maçın ardından gelen tepkilere yanıt verdi.

Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım, daha önce birçok maçta olduğum gibi en iyisi olurdum. Ancak sonuçta bu oyunun bir parçası. Herkesin fikrine saygı duyuyorum ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum. Sağ kanat, 9 numara, 8 numara, 10 numara ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam." ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco’ya duygusal vedaDomenico Tedesco’ya duygusal veda DOMENİCO TEDESCO'YA DUYGUSAL VEDA
Ayrılık sonrası Tedesco sessizliğini bozduAyrılık sonrası Tedesco sessizliğini bozdu AYRILIK SONRASI TEDESCO SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Tedesco ile yollar ayrıldı! İşte muhtemel hoca adaylarıTedesco ile yollar ayrıldı! İşte muhtemel hoca adayları TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI! İŞTE MUHTEMEL HOCA ADAYLARI
Fenerbahçe Tedesco ile yollarını ayırdıFenerbahçe Tedesco ile yollarını ayırdı FENERBAHÇE TEDESCO İLE YOLLARINI AYIRDI
Tedesco: Eğer bir suçlu varsa, o benimTedesco: Eğer bir suçlu varsa, o benim TEDESCO: "EĞER BİR SUÇLU VARSA, O BENİM"

