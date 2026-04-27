Tedesco: "Eğer bir suçlu varsa, o benim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Derbide oyuncu değişikliğine yönelik soruya Tedesco, "Ben ilk 11'e koyduğum oyunculara güveniyorum. Bütün hafta boyunca en iyi 11'i belirliyoruz. Bazı pozisyonlarda seçim yaparken zorlanıyoruz. Bugün hissiyatım goller bulacağımız, goller atmamız gerektiğiydi. İlk 25 dakika iyiydik. Oyunu sakinleştirmeyi bildik. Galatasaray'ın baskısından çıkabildik. Önde çok top kazandık. Penaltı kırılma anı oldu. Sonrasında işler bizim için zora girdi. Yazık oldu. Taç atışından golü yedik; Osimhen harika bir gol attı. Rakibimizin de kalitesini kabul etmemiz gerekiyor. İkinci yarı bizim için daha zor oldu. Girmiş olduğumuz net pozisyonlar vardı. Bu akşam gol atamamamız çılgınca geliyor; girdiğimiz pozisyonları düşünce yazık oldu ama bunlar futbolun bir parçası" yanıtını verdi.

"EĞER BİR SUÇLU VARSA, O BENİM"

Derbide özellikle ilk yarıda istediği oyunu sergilediklerini vurgulayan İtalyan teknik adam, "1-0'a kadar kalemize gelen bir şut vardı. Sallai'nin çektiği bir şut kalenin 5 metre ilerisinden gitti. Bizler son oynadığımız Konya maçından dersler çıkardık. Daha kompakt oynamamız gerekiyordu. Galatasaray ve diğer rakipler bize karşı kolay oynayabilirler. Talisca 10 numarada, Sidiki 9 numarada oynadı. Sadece Musaba'yı 11'e koyamadık. Onu da oynatsaydık yeni bir sistem geliştirmemiz gerekirdi. Kötü bir sonuç aldık ama maç bizim için bir yere kadar iyi gidiyordu. Eğer bir suçlu varsa, maçta benimsenen oyunla ilgili suçlu kişi benim. Oyuncuların bir suçu yok. Kerem kaç defa savunma arkasına koşu attı. Sanchez ile mücadeleye girdi, ayağa kalktı. Sidiki, benim suçum. Ben oynamasını istedim. Evet, kaçırdığı bir gol var ama nasıl koşu yaptığını görüyorum. Penaltıyı da o kazandırdı. Onun nasıl geliştiğini görüyorum. Böyle bir sonuç aldığınız zaman kafalarda soru işareti olabiliyor. Bunu da normal karşılıyorum" diye konuştu.