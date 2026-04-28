CANLI YAYIN

Ayrılık sonrası Tedesco sessizliğini bozdu: “Sözleşme uzatıyorduk, ayrıldık”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Süper Lig’de Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de yaprak dökümü yaşanıyor. Alınan son karara göre teknik direktör Domenico Tedesco ile Devin Özek’in görevine son verildi. Ayrılığın ardından sessizliğini bozan İtalyan çalıştırıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyet ve şampiyonluk yarışında avantajın büyük ölçüde kaybedilmesi sonrası Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

ERTAN TORUNOĞULLARI YENİ KARARLAR ALINACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "'Sakın ha' sezonu herkese hayırlı olsun. Biz de yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceğiz ve alınan kararları kamuoyuyla paylaşacağız. Tekrar söylüyorum; 'Sakın ha' sezonu herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılık sonrası Tedesco sessizliğini bozdu: “Sözleşme uzatıyorduk, ayrıldık” - 2

TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI

Buna göre Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollar ayrıldı. Ayrıca sportif direktör Devin Özek ile futbol koordinatörü Berke Çelebi'nin de görevlerine son verildi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe Spor Kulübü, kamuoyuna yaptığı duyuruyla ayrılığı resmileştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Domenico Tedesco ve beraberinde göreve başlayan teknik ekibi ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen 40 yaşındaki çalıştırıcıya ödenecek rakam da netleşti. Kanarya'nın, İtalyan teknik adama 500 bin Euro tazminat ödeyeceği ifade edildi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

TEDESCO'DAN ÇARPICI SÖZLEŞME İTİRAFI

Ayrılığın resmileşmesinin ardından Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Domenico Tedesco, sürece dair çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Yaşananları büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını belirten Tedesco, "Daha yeni sözleşme uzatma konusunda görüşüyorduk. Şimdi ise ligde aldığımız ikinci yenilginin ardından yollarımızı ayırdık." diyerek yönetimin kararını değerlendirdi.

Futbol dünyasının acımasızlığına vurgu yapan deneyimli hoca, "Bu, futbolun ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. Göreve başladığımda hedef, birlikte bir şeyler inşa etmek ve bunu sürdürülebilir kılmaktı. Geçmişteki yaklaşımlardan biraz daha farklı bir yol izlemek istedik." sözleriyle sitemini dile getirdi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

ALİ KOÇ GETİRDİ SADETTİN SARAN "DEVAM" DEDİ

Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe serüveni oldukça hareketli geçmişti. 13 Eylül 2025'te dönemin başkanı Ali Koç tarafından imzaya getirilen İtalyan hoca, göreve başladıktan sadece 8 gün sonra kulüp başkanlığında yaşanan değişimle sarsılmıştı.

Koltuğa oturan yeni başkan Sadettin Saran ve yönetiminin "yola devam" kararı aldığı Tedesco, takımı uzun süre şampiyonluk yarışının içinde tutmayı başarmıştı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

MÜZEYE SÜPER KUPA'YI GETİRDİ

Sarı-lacivertli taraftarların hafızasında Tedesco dönemi, kazanılan kupa ile yer edindi. Fenerbahçe, İtalyan teknik adam yönetiminde Samsunspor'u 2-0 yenerek finale çıkmış; Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki dev finalde ise Galatasaray'ı yeni transferi Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 devirerek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü. Bu başarı, Fenerbahçe'nin son 3 sezondaki ilk kupası olarak kayıtlara geçmişti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

45 MAÇLIK KARNE: 2.14 PUAN ORTALAMASI

Fenerbahçe'nin başında toplam 45 resmi maça çıkan Domenico Tedesco, bu süreçte 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de 25 hafta boyunca yenilgi yüzü görmeyen ve ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük karşısında alan 40 yaşındaki çalıştırıcı, lig genelinde 2.14 puan ortalaması yakalayarak başarılı bir grafik çizmesine rağmen görevden alınmaktan kurtulamadı.

Tüm kulvarlardaki genel puan ortalaması ise 2.00 olarak gerçekleşti.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın