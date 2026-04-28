Ayrılık sonrası Tedesco sessizliğini bozdu: “Sözleşme uzatıyorduk, ayrıldık”

Sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen 40 yaşındaki çalıştırıcıya ödenecek rakam da netleşti. Kanarya'nın, İtalyan teknik adama 500 bin Euro tazminat ödeyeceği ifade edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, kamuoyuna yaptığı duyuruyla ayrılığı resmileştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Domenico Tedesco ve beraberinde göreve başlayan teknik ekibi ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

TEDESCO'DAN ÇARPICI SÖZLEŞME İTİRAFI

Ayrılığın resmileşmesinin ardından Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Domenico Tedesco, sürece dair çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Yaşananları büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını belirten Tedesco, "Daha yeni sözleşme uzatma konusunda görüşüyorduk. Şimdi ise ligde aldığımız ikinci yenilginin ardından yollarımızı ayırdık." diyerek yönetimin kararını değerlendirdi.

Futbol dünyasının acımasızlığına vurgu yapan deneyimli hoca, "Bu, futbolun ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. Göreve başladığımda hedef, birlikte bir şeyler inşa etmek ve bunu sürdürülebilir kılmaktı. Geçmişteki yaklaşımlardan biraz daha farklı bir yol izlemek istedik." sözleriyle sitemini dile getirdi.