Ayrılık sonrası Tedesco sessizliğini bozdu: “Sözleşme uzatıyorduk, ayrıldık”
Süper Lig’de Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de yaprak dökümü yaşanıyor. Alınan son karara göre teknik direktör Domenico Tedesco ile Devin Özek’in görevine son verildi. Ayrılığın ardından sessizliğini bozan İtalyan çalıştırıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyet ve şampiyonluk yarışında avantajın büyük ölçüde kaybedilmesi sonrası Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
ERTAN TORUNOĞULLARI YENİ KARARLAR ALINACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "'Sakın ha' sezonu herkese hayırlı olsun. Biz de yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceğiz ve alınan kararları kamuoyuyla paylaşacağız. Tekrar söylüyorum; 'Sakın ha' sezonu herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.
TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI
Buna göre Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollar ayrıldı. Ayrıca sportif direktör Devin Özek ile futbol koordinatörü Berke Çelebi'nin de görevlerine son verildi.