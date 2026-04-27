Fenerbahçe Tedesco ile yollarını ayırdı

Galatasaray derbisi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yolları ayrıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."