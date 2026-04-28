Tedesco ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel teknik direktör adayları

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Galatasaray karşısında alınan farklı mağlubiyet, Fenerbahçe yönetiminde bardağı taşıran son damla oldu. Maçın ardından toplanan yönetim kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Sezon sonunda seçim kararı da alan sarı lacivertlilerin muhtemel hoca adayları da belli oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası radikal kararlara imza attı. Sarı lacivertliler, Domenico Tedesco ile ilgili karar için resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertli takımda aynı zamanda başkanlık seçimi ile ilgili son durum da belli oldu.

AYRILIK KARARI

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Aynı zamanda sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de vedalaşıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

Fenerbahçe'de sezonun kalan maçlarında Zeki Murat Göle'nin takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi.

SEÇİM KARARI ALINDI

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda seçim kararı aldı.

2 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Jose Mourinho ile veda kararı alınması sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, 45 maçta görev aldı.

Fenerbahçe, Domenico Tedesco döneminde 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında 2.00 puan ortalaması yakaladı.

SÜPER KUPA KAZANDI

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında 1 kupa sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da şampiyon oldu.

YENİ HOCA İÇİN İKİ ADAY

Teknik direktörlük koltuğu için adaylar da netleşmeye başladı. Kulüp gündeminde Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri öne çıktı. Yönetimin, yeni teknik direktör konusunda nihai kararı seçim sürecinin ardından göreve gelecek başkanla birlikte vereceği ifade edildi.

SICAK BAKIYORLAR

Kalan haftalarda geçici teknik sorumlu olarak görev yapacak Zeki Murat Göle'nin, takımın sezonu tamamlamasını sağlayacağı aktarıldı. Öte yandan Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'ın yeniden göreve gelmeye sıcak baktıkları bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör tercihi seçim sürecinin ardından netleşecek. Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte teknik kadro yapılanmasının yeniden şekillendirilmesi planlanıyor

İSMAİL KARTAL

Kariyerinde Fenerbahçe ile duygusal bir bağı olan Kartal, özellikle 2023-2024 sezonunda Süper Lig tarihine geçen bir performans sergilemişti.

Persepolis FC (2025): İran Macerası

  • Maç Sayısı: 16
  • Maç Başına Puan (MBPO): 1.75
  • Detay: 27 Ocak 2025'te başladığı yurt dışı görevinde kısa sürede önemli bir puan ortalaması tutturdu.

Fenerbahçe (2023 - 2024 Dönemi)

İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki son tam sezonunda şampiyonluk kıl payı kaçsa da sayısal olarak zirveye ulaştı:

  • Maç Sayısı: 58
  • Maç Başına Puan (MBPO): 2.40
  • Detay: 2.40 gibi elit bir puan ortalaması yakalayan Kartal, Avrupa'nın en yüksek galibiyet oranına sahip teknik adamlarından biri oldu.

Fenerbahçe (2021 - 2022 Dönemi)

Kötü giden sezonda takımı devralıp Şampiyonlar Ligi potasına soktuğu dönem:

  • Maç Sayısı: 21
  • Maç Başına Puan (MBPO): 1.95
  • Detay: 13 Ocak 2022'de başladığı görevde takımı ayağa kaldırarak sezonu bitirdi.
AYKUT KOCAMAN

Kariyerinde Fenerbahçe ile iki farklı dönemde unutulmaz başarılara imza atan Kocaman, taktiksel disiplini ve puan ortalamasındaki başarısıyla rüştünü ispatlamış bir isim.

Fenerbahçe (2010 - 2013 Dönemi)

  • Maç Sayısı: 151
  • Maç Başına Puan (MBPO): 2.01
  • Detay: Şampiyonluk, Türkiye Kupası zaferleri ve Avrupa'da yarı final başarısı bu dönemde geldi.

Fenerbahçe (2017 - 2018 Dönemi)

  • Maç Sayısı: 46
  • Maç Başına Puan (MBPO): 2.07
  • Detay: Takımı şampiyonluk yarışında tuttuğu bu dönemde, puan ortalamasını daha da yukarı çekmeyi başardı.

Diğer Durakları:

  • Konyaspor (132 maç): 1.58 puan ortalamasıyla Anadolu'da kupa kazandıran bir başarı öyküsü yazdı.
  • Başakşehir (29 maç): 1.14 puan ortalamasıyla görev yaptı.
Domenico Tedesco'nun ayrılığı sonrası sarı lacivertlilerde hoca arayışları devam ederken boşta olan yabancı teknik direktörler şu şekilde:

XABI ALONSO
Son olarak İspanya LaLiga devi Real Madrid'i çalıştıran Xabi Alonso'nun ismi İngiliz devi Liverpool ile anılıyor.

MODERN FUTBOLUN DEHALARINDAN

Modern futbolun en büyük dehalarından biri olarak kabul edilen Xabi Alonso, bu sezon eski takımı Real Madrid'in başına geçmiş ancak yollar ayrılmıştı.

Real Madrid Dönemi (2025 - 2026)

  • Haziran 2025'te takımın başına geçen Alonso, kısa sürede büyük bir etki yarattı:
  • Maç Sayısı: 34
  • Maç Başına Puan (MBPO): 2.24
  • Detay: Real Madrid'in başında çıktığı maçlarda yüksek galibiyet oranı yakalayan hoca, 12 Ocak 2026'da görevinden ayrıldı.

Leverkusen Mucizesi (2022 - 2025)

  • Almanya'da adeta bir devrim yapan Alonso, Leverkusen'i Avrupa futbolunun zirvesine taşıdı:
  • Maç Sayısı: 140
  • Maç Başına Puan (MBPO): 2.14
  • Detay: 5 Ekim 2022'de devraldığı ekibi, 31 Mayıs 2025'e kadar büyük başarılarla yönetti.
XAVI
Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra dinlenmeye çekilen genç teknik adam kariyerinde Barcelona ve Al-Sadd gibi kulüplerde kazandığı kupalarla dikkat çekti.

MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Xavi Hernandez teknik direktörlük kariyerinde istikrarlı ve hücum odaklı bir grafik çizdi:

Barcelona Dönemi (2021 - 2024)

  • Maç Sayısı: 143
  • Maç Başına Puan (MBPO): 2.07
  • Detay: 6 Kasım 2021'de devraldığı Katalan devini yeniden şampiyonluğa taşıyan Xavi, 30 Haziran 2024'te görevinden ayrıldı.

Al-Sadd Dönemi (2019 - 2021)

  • Maç Sayısı: 96
  • Maç Başına Puan (MBPO): 2.20
  • Detay: Teknik adamlık kariyerine başladığı Katar ekibinde dominant bir futbol oynatarak yüksek puan ortalaması yakaladı.
GENNARO GATTUSO

Teknik direktörlük kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde ve milli takım seviyesinde görev yapan Gattuso son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

İtalya Milli Takımı (2025 - 2026)

  • Gattuso, kariyerindeki en yüksek puan ortalamalarından birini Gök Mavililer ile yakaladı:
  • Maç Sayısı: 8
  • Maç Başına Puan (MBPO): 2.25
  • Detay: 15 Haziran 2025'te devraldığı görevden 3 Nisan 2026'da ayrıldı.

Hajduk Split (2024 - 2025)

  • Hırvatistan'da oldukça başarılı bir dönem geçirdi:
  • Maç Sayısı: 43
  • Maç Başına Puan (MBPO): 1.72
  • Detay: Yaklaşık bir yıl süren bu görevde takımı şampiyonluk yarışının içinde tuttu.

Diğer Durakları:

  • Napoli (2019-2021): 81 maçta 1.89 puan ortalamasıyla İtalya'da kalitesini kanıtladı.
  • Marsilya (2023-2024): 24 maçta 1.46 ortalamayla Ligue 1 tecrübesi yaşadı.
  • Valencia (2022-2023): İspanya macerasında 22 maçta 1.18 puan topladı.
RUBEN AMORIM

Portekiz'in "Altın Çocuğu" Ruben Amorim, Sporting Lizbon'u yıllar sonra şampiyon yaparak İngiliz devi Manchester United'ın başına geçmişti. Amorim, taktiksel esnekliği ve genç oyunculara verdiği önemle tanınıyor.

Manchester United Macerası (2024 - 2026)

  • Dünya devinin başına Kasım 2024'te geçen Portekizli teknik adam, Premier Lig'in zorlu şartlarında mücadele etti:
  • Maç Sayısı: 63
  • Maç Başına Puan (MBPO): 1.43
  • Detay: 5 Ocak 2026'ya kadar süren Manchester United döneminde, takımın yeniden yapılanma sürecine liderlik etti.

Sporting Dönemi (2020 - 2024): Devrim Niteliğinde Başarı

  • Amorim, asıl çıkışını Sporting Lizbon'un başında yaparak adını dünyaya duyurdu:
  • Maç Sayısı: 230
  • Maç Başına Puan (MBPO): 2.28
  • Detay: Yaklaşık 4.5 yıl süren bu dönemde Sporting'i Portekiz'in en dominant takımı haline getirdi ve 2.28 gibi elit bir puan ortalaması yakaladı.
THIAGO MOTTA

Barcelona ve PSG gibi devlerde futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra teknik adamlığa adım atan Motta, taktiksel esnekliği ve oyuncu gelişimi konusundaki başarısıyla tanınıyor.

Juventus Dönemi (2024 - 2025)

  • Motta, Serie A devinde büyük umutlarla göreve başlamıştı:
  • Maç Sayısı: 42
  • Maç Başına Puan (MBPO): 1.67
  • Detay: 1 Temmuz 2024'te devraldığı görevden, Şampiyonlar Ligi ve kupa vedaları sonrası 23 Mart 2025'te ayrılmak zorunda kaldı. Yerine Igor Tudor getirildi.

Bologna Mucizesi (2022 - 2024)

İtalyan futbolunda asıl devrimi yaptığı dönem:

  • Maç Sayısı: 76
  • Maç Başına Puan (MBPO): 1.68
  • Detay: Bologna'yı 23/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak tarihi bir başarıya imza attı.

Diğer Görevleri:

  • PSG U19: 26 maçta 2.23 puan ortalamasıyla gençlerle müthiş bir uyum yakaladı.
  • Spezia Calcio: 40 maçta 0.98 ortalamayla takımı ligde tutma mücadelesi verdi.
MARCO ROSE

Kariyerinde Salzburg, Dortmund ve Leipzig gibi dev kulüpleri yöneten Marco Rose, hücum futboluna olan tutkusu ve taktiksel zekasıyla tanınıyor.

Leipzig Dönemi (2022 - 2025)

Alman ekibiyle istikrarlı bir grafik çizen Rose, Leipzig'i Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi haline getirdi:

  • Maç Sayısı: 124
  • Maç Başına Puan (MBPO): 1.85
  • Detay: 8 Eylül 2022'de başladığı görevinden 30 Mart 2025'te ayrıldı.

Dortmund Macerası (2021 - 2022)

  • Maç Sayısı: 46
  • Maç Başına Puan (MBPO): 1.85
  • Detay: Dortmund'un başında geçirdiği bir sezonda yüksek puan ortalaması yakalamayı başardı.

Salzburg Dönemi (2017 - 2019)

  • Maç Sayısı: 114
  • Maç Başına Puan (MBPO): 2.35
  • Detay: Avusturya ekibinde yakaladığı 2.35'lik inanılmaz puan ortalaması, onun Avrupa'nın elit hocaları arasına girmesini sağladı.
