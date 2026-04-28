Tedesco ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel teknik direktör adayları

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası radikal kararlara imza attı. Sarı lacivertliler, Domenico Tedesco ile ilgili karar için resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertli takımda aynı zamanda başkanlık seçimi ile ilgili son durum da belli oldu.

AYRILIK KARARI

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Aynı zamanda sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de vedalaşıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."