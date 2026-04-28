Tedesco ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel teknik direktör adayları
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Galatasaray karşısında alınan farklı mağlubiyet, Fenerbahçe yönetiminde bardağı taşıran son damla oldu. Maçın ardından toplanan yönetim kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Sezon sonunda seçim kararı da alan sarı lacivertlilerin muhtemel hoca adayları da belli oldu.
Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası radikal kararlara imza attı. Sarı lacivertliler, Domenico Tedesco ile ilgili karar için resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertli takımda aynı zamanda başkanlık seçimi ile ilgili son durum da belli oldu.
AYRILIK KARARI
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Aynı zamanda sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de vedalaşıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."
SEÇİM KARARI ALINDI
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda seçim kararı aldı.
2 PUAN ORTALAMASI YAKALADI
Jose Mourinho ile veda kararı alınması sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, 45 maçta görev aldı.
Fenerbahçe, Domenico Tedesco döneminde 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında 2.00 puan ortalaması yakaladı.
SÜPER KUPA KAZANDI
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında 1 kupa sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da şampiyon oldu.
YENİ HOCA İÇİN İKİ ADAY
Teknik direktörlük koltuğu için adaylar da netleşmeye başladı. Kulüp gündeminde Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri öne çıktı. Yönetimin, yeni teknik direktör konusunda nihai kararı seçim sürecinin ardından göreve gelecek başkanla birlikte vereceği ifade edildi.