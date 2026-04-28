Tedesco’nun ayrılığı sonrası futbolculardan duygusal mesaj: “Senin oyuncularından biri olmak bir onurdu”

TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI

Buna göre Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollar ayrıldı. Ayrıca sportif direktör Devin Özek ile futbol koordinatörü Berke Çelebi'nin de görevlerine son verildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."