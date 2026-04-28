Tedesco’nun ayrılığı sonrası futbolculardan duygusal mesaj: “Senin oyuncularından biri olmak bir onurdu”
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun yerine getirilen Domenico Tedesco dönemi resmen sona erdi. Derbi yenilgisi sonrası alınan kararla teknik heyet ve yönetimde ayrılıklar yaşanırken, sarı-lacivertli futbolcular sosyal medyadan hocaya veda etti.
Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyet ve şampiyonluk yarışında avantajın büyük ölçüde kaybedilmesinin ardından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kritik yenilginin ardından faturanın teknik heyete kesildiği belirtilirken, yönetim kurulunun derbi sonrası gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda radikal kararlar aldığı ifade edildi.
TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI
Buna göre Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollar ayrıldı. Ayrıca sportif direktör Devin Özek ile futbol koordinatörü Berke Çelebi'nin de görevlerine son verildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."
FUTBOLCULARDAN TEDESCO'YA DUYGUSAL VEDA MESAJLARI
Ayrılık kararının ardından sarı-lacivertli soyunma odasının önde gelen isimleri sessizliğini bozdu. Kararın açıklanmasının ardından futbolcular, deneyimli teknik adama veda mesajları paylaştı.
Marco Asensio: "Sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecekte size en iyi dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ederim!"
Milan Skriniar: "Her şey için minnettarım, hocam. Sana ve ekibine başarılar!"
Kerem Aktürkoğlu: "Her şey için teşekkürler Hocam. Yolunuz açık olsun."
Anderson Talisca: "Her şey için teşekkür ederim. Sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir insansınız."
Antony Musaba: "Her şey için teşekkürler patron. Senin oyuncularından biri olmak bir onurdu."