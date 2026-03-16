Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi! İki yıldız geri döndü

Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 23:54 Son Güncelleme: 17 Mart 2026 00:24 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de nefesler tutuldu. Karagümrük mağlubiyetiyle sarsılan ancak yönetimle yapılan zirve sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile "yola devam" diyen sarı-lacivertlilerde, dev maç öncesi Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'den gelen haberler camiayı sevince boğdu. Zirve takibinde hata istemeyen Kanarya, Chobani Stadı'nda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.