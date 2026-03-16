Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi! İki yıldız geri döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi! İki yıldız geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de nefesler tutuldu. Karagümrük mağlubiyetiyle sarsılan ancak yönetimle yapılan zirve sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile "yola devam" diyen sarı-lacivertlilerde, dev maç öncesi Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'den gelen haberler camiayı sevince boğdu. Zirve takibinde hata istemeyen Kanarya, Chobani Stadı'nda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası Fenerbahçe yönetiminde sıcak saatler yaşandı.

Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi! İki yıldız geri döndü - 1

TEDESCO İLE YOLA DEVAM KARARI

Ligdeki ilk yenilgisini Fatih Karagümrük karşısında alan sarı-lacivertlilerde, son 4 maçta kaybedilen 7 puanın ardından Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco bir araya geldi.

Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi! İki yıldız geri döndü - 2

Şampiyonluk yolundaki stratejilerin masaya yatırıldığı zirvenin ardından Başkan Sadettin Saran, "Tedesco ile yola devam kararı alınmıştır" bilgisini paylaşarak tartışmalara son noktayı koydu.

57 puanla averaj farkıyla ikinci sırada yer alan Kanarya, bu kritik virajı kayıpsız geçerek moral depolamayı hedefliyor.

Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi! İki yıldız geri döndü - 3

CAN BARTU TESİSLERİ'NDE TALISCA VE ÇAĞLAR SEVİNCİ

Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik heyetin yüzünü güldüren haberler peş peşe geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi! İki yıldız geri döndü - 4

Savunmanın önemli ismi Çağlar Söyüncü'nün de idmanın bir bölümünde takıma katıldığı aktarılırken, antrenmanın seyri hakkında, "Isınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından taktiksel çift kale maçla idman sona erdi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi! İki yıldız geri döndü - 5

BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI

Kritik Gaziantep mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de "sarı kart" alarmı verilmiş durumda.

Takımın iskeletini oluşturan tam 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra; Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, mücadelede kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi! İki yıldız geri döndü - 6

Teknik direktör Tedesco'nun, oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

MAÇ SAATİ BEKLENİYOR

Hazırlıklarını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlayan sarı-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı. Şampiyonluk yarışında kritik bir öneme sahip olan müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi! İki yıldız geri döndü - 7

Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak hem Karagümrük yenilgisini unutturmak hem de liderlik koltuğu için takibini sürdürmek istiyor.

