Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi! İki yıldız geri döndü
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de nefesler tutuldu. Karagümrük mağlubiyetiyle sarsılan ancak yönetimle yapılan zirve sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile "yola devam" diyen sarı-lacivertlilerde, dev maç öncesi Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'den gelen haberler camiayı sevince boğdu. Zirve takibinde hata istemeyen Kanarya, Chobani Stadı'nda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.
Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası Fenerbahçe yönetiminde sıcak saatler yaşandı.
TEDESCO İLE YOLA DEVAM KARARI
Ligdeki ilk yenilgisini Fatih Karagümrük karşısında alan sarı-lacivertlilerde, son 4 maçta kaybedilen 7 puanın ardından Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco bir araya geldi.
Şampiyonluk yolundaki stratejilerin masaya yatırıldığı zirvenin ardından Başkan Sadettin Saran, "Tedesco ile yola devam kararı alınmıştır" bilgisini paylaşarak tartışmalara son noktayı koydu.
57 puanla averaj farkıyla ikinci sırada yer alan Kanarya, bu kritik virajı kayıpsız geçerek moral depolamayı hedefliyor.