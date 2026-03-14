Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarları “İstifa” sloganları attı
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Maç sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden bir grup taraftar, yönetim ve takımı protesto etti. "Yönetim istifa" sloganları atan taraftarlar, güvenlik önlemleri altında tesislerden ayrıldı.
Maçın ardından bir grup taraftar Can Bartu Tesisleri'ne giderek Fenerbahçe kafilesini protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında takım otobüsü tesislere girerken, taraftarlar, "Yönetim istifa" sloganları attı. Protestolar bir süre daha devam ederken, güvenlik güçlerinin uyarılarının ardından taraftarlar tesislerden ayrıldı.