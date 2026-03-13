Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz"

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz"

Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilen Fenerbahçe’de mağlubiyetin ardından yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde Sadettin Saran ve yönetim ekibi, teknik direktör Tedesco’yu acil toplantı yaptı. Toplantısı sonrasında açıklama yapan Sadettin Saran, "Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yola devam ediyoruz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz" - 1

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Durmaz ve Hüseyin Aylak yaptı.

Karşılaşmada perdeyi 15. dakikada ev sahibi ekip açtı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından savunmadan seken top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bartuğ Elmaz, penaltı noktası sağından yaptığı sert vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz" - 2

27.dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Levent Mercan'ın şutu üstten auta gitti. 34. dakikada Karagümrük'ün Tiago Çukur ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İlk yarının uzatma dakikalarında fark ikiye çıktı. 45+1'de Barış Kalaycı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Lichnovsky'nin dokunamadığı top arka direğe açıldı. Bu noktada bulunan Serginho'nun tamamladığı vuruş ağlarla buluştu ve ilk yarı Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz" - 3

İkinci yarıda Fenerbahçe farkı azaltmak için baskısını artırdı. 52. dakikada Tiago Çukur'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Serginho'nun şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. 71. dakikada ise Musaba'nın ceza sahasında yaptığı çalımların ardından sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Grbic'te kaldı.

Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz" - 4

Kalan dakikalarda skor değişmeyince mücadele Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Bu sonuçla zirve yarışında önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın haftayı galibiyetle kapatması halinde puan farkının 7'ye çıkma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz" - 5

FENERBAHÇE YÖNETİMİ MAÇIN ARDINDAN ACİL TOPLANTI YAPTI

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından Fenerbahçe cephesinde hareketli dakikalar yaşandı.

A Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, mağlubiyetin hemen ardından stadyumda bulunan bir iş adamının locasında acil toplantı kararı aldı. Başkan Sadettin Saran'ın da bizzat katıldığı ve oldukça gergin geçtiği iddia edilen bu zirvede, kulübün geleceğine yönelik kritik kararların masaya yatırıldığı öğrenildi. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapmayan Başkan Saran ve yönetim kurulu üyeleri, sessiz bir şekilde stadyumdan ayrıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TAKIMDAN AYRI AYRILDI

Saha içindeki hayal kırıklığı soyunma odası ve sonrasına da yansıdı. Mağlubiyetin ardından en çok konuşulan olaylardan biri ise tecrübeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun hamlesi oldu. Takım arkadaşlarından ayrı hareket eden Aktürkoğlu, takım otobüsüne binmek yerine özel aracıyla tek başına stadyumdan ayrıldı.

Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz" - 7

TEDESCO GİDİYOR MU? BASIN SÖZCÜSÜNDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertlilerin zirve yarışında yara alması, teknik adamın geleceğini de tartışmaya açtı.

Sosyal medyada yayılan istifa ve görevden alınma iddiaları üzerine Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz bir açıklama yaptı. Ayrılık dedikodularına ilişkin sessizliğini bozan Gürbüz, "Böyle bir karar almadık. Daha sonra açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz" - 8

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN TOPLANTI KARARI

Fenerbahçe yönetimi, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından Cumartesi günü saat 16.00'da toplantı yapacak. Toplantıya Domenico Tedesco ve Devin Özek de çağrıldı.

Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz" - 9

KULÜP BİNASINA GELDİ

Tedesco ve sportif direktör Özek, başkan Sadettin Saran ile görüşmek üzere kulüp binasına geldi. Toplantı başladı.

A Spor'un haberine göre; Başkan Sadettin Saran son 4 maçın 3'ünde yaşanan puan kaybı ve Fatih Karagümrük maçıyla ilgili Tedesco'dan kapsamlı bir rapor istedi.

Tedesco'nun sorunlara dair yapacağı teşhisler yeterli bulunmazsa yollar ayrılacak. Tedesco ve Devin Özek'le ilgili karar bugün verilecek. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz" - 10

"YOLA DEVAM EDİYORUZ"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Dünkü üzücü futbolla ilgili bugün hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım, konuştuk. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe yönetimi, dün kaybedilen Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile toplantı yapma kararı almıştı. Bugün saat 16.00'da kulüp binasında gerçekleşen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yöneticiler, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek katıldı. Yönetimin, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yaptığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Daha sonra ise yönetim kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Sadettin Saran, "Dünkü üzücü futbolla ilgili bugün hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım, konuştuk. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Hak edilip verilmeyen hiçbir prim yok. Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk" ifadelerini kullandı.

Başkan Saran, sportif direktör Devin Özek ile de devam edildiğini belirtti.

Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz" - 11

PERFORMANSI

Domenico Tedesco, bu sezon Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Kanarya zirve yarışında kan kaybettiKanarya zirve yarışında kan kaybettiKANARYA ZİRVE YARIŞINDA KAN KAYBETTİ

