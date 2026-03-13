Fenerbahçe’de kritik toplantı sonrası karar açıklandı: "Yola devam edeceğiz"

Tedesco'nun sorunlara dair yapacağı teşhisler yeterli bulunmazsa yollar ayrılacak. Tedesco ve Devin Özek'le ilgili karar bugün verilecek. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

A Spor'un haberine göre; Başkan Sadettin Saran son 4 maçın 3'ünde yaşanan puan kaybı ve Fatih Karagümrük maçıyla ilgili Tedesco'dan kapsamlı bir rapor istedi.

Tedesco ve sportif direktör Özek, başkan Sadettin Saran ile görüşmek üzere kulüp binasına geldi. Toplantı başladı.

"YOLA DEVAM EDİYORUZ"

Fenerbahçe yönetimi, dün kaybedilen Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile toplantı yapma kararı almıştı. Bugün saat 16.00'da kulüp binasında gerçekleşen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yöneticiler, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek katıldı. Yönetimin, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yaptığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Daha sonra ise yönetim kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Sadettin Saran, "Dünkü üzücü futbolla ilgili bugün hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım, konuştuk. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Hak edilip verilmeyen hiçbir prim yok. Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk" ifadelerini kullandı.

Başkan Saran, sportif direktör Devin Özek ile de devam edildiğini belirtti.