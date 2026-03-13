Kanarya zirve yarışında kan kaybetti! Fenerbahçe Fatih Karagümrük'e mağlup oldu

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük’ün konuğu oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda kalesinde gördüğü gollere engel olamayarak Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu ve zirve yarışında ağır yara aldı. İşte maçta yaşananlar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkisiz başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada Bartuğ Elmaz'ın golüyle yenik duruma düştü. Golün ardından da oyunda üstünlüğü sağlayamayan sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Serginho'nun golüne de engel olamadı ve soyunma odasına 2-0 yenik gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına Fenerbahçe 4 değişiklik yaparak başlarken, oyunda ise üstünlüğü ele alamadı. Rakip yarı sahada oynasa da pozisyon üretemeyen sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe, bu sonucun ardından zirve yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ın kazanması durumunda zirvenin 7 puan gerisine düşecek.

İLK MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük karşısında yaşadı.

Ligde kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşayarak namağlup tek olan sarı-lacivertliler, bu ünvanını 26. haftada Fatih Karagümrük karşısında kaybetti.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte sırasıyla Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor'un ardından Fatih Karagümrük'e karşı da kalesini gole kapatamadı.

Öte yandan Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta filelerinde en az 2 gol gördü.

DEVREDE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, devre arasında 4 değişiklik yaptı.

Takımının ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasının ardından İtalyan çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Mert Müldür'ü oyundan aldı.

40 yaşındaki teknik direktör, bu isimlerin yerine Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba ve Archie Brown'u oyuna dahil etti.

17 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Fenerbahçe, ligde 17 maç sonra gol bulmayı başaramadı.

Ligde son olarak 5 Ekim 2025 tarihinde evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol bulamayan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, 5 ayı aşkın sürenin ardından gol atamadığı bir maçı geride bıraktı.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

15. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı: 2-0.

Fatih Karagümrük ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

(İKİNCİ YARI)

52. dakika Tiago'nun pasında Serginho, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert Günok ayaklarıyla gole izin vermedi.

71. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Musaba'nın, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Grbic'te kaldı.

79. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ taraftan pasında Musaba, ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir şut çıkardı. Kaleci Grbic, eliyle topu kornere çeldi.

