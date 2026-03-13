Kanarya zirve yarışında kan kaybetti! Fenerbahçe Fatih Karagümrük'e mağlup oldu
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük’ün konuğu oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda kalesinde gördüğü gollere engel olamayarak Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu ve zirve yarışında ağır yara aldı. İşte maçta yaşananlar...
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkisiz başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada Bartuğ Elmaz'ın golüyle yenik duruma düştü. Golün ardından da oyunda üstünlüğü sağlayamayan sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Serginho'nun golüne de engel olamadı ve soyunma odasına 2-0 yenik gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına Fenerbahçe 4 değişiklik yaparak başlarken, oyunda ise üstünlüğü ele alamadı. Rakip yarı sahada oynasa da pozisyon üretemeyen sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe, bu sonucun ardından zirve yarışında ağır yara aldı.
Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ın kazanması durumunda zirvenin 7 puan gerisine düşecek.
İLK MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI
Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük karşısında yaşadı.
Ligde kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşayarak namağlup tek olan sarı-lacivertliler, bu ünvanını 26. haftada Fatih Karagümrük karşısında kaybetti.
KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesinde gol gördü.
Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte sırasıyla Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor'un ardından Fatih Karagümrük'e karşı da kalesini gole kapatamadı.
Öte yandan Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta filelerinde en az 2 gol gördü.