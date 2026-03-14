Karagümrük mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'ye ağır eleştiri: Tüy diktiler

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta goller 15. dakikada Bartuğ Elmaz ve 45+1’de Serginho’dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe’nin ligdeki namağlup serisi sona ererken spor yazarları bu kritik mağlubiyeti değerlendirdi. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar yazısında "Fenerbahçe haftalardır çekirge gibiydi. Bazen sıçrıyor, bazen de sıçrayamıyordu. Ama dün gece tüy diktiler." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Bersan Durmaz ve Hüseyin Aylak üstlendi. Fenerbahçe, 15'inci dakikada Bartuğ Elmaz ve 45+1'inci dakikada Serginho'nun golleriyle Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. NAMAĞLUP SERİSİ SONA ERDİ Fenerbahçe'nin ligdeki namağlup serisi Fatih Karagümrük karşısında son buldu. Rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. 26 maç sonunda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe'nin 57 puanı bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın RAMS Başakşehir FK'yı mağlup etmesi durumunda zirvenin 7 puan gerisinde kalacak. Fenerbahçe, bu maç öncesinde son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 35'inci haftasında Hatayspo deplasmanında yaşamıştı.

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır bir mağlubiyet aldı (AA) SON 4 HAFTADA 7 PUAN KAYBETTİ Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 7 puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta Samsunspor'u yenen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kalırken Fatih Karagümrük'e mağlup oldu. Spor yazarları Fenerbahçe'nin mağlubiyetini değerlendirdi... GÜRCAN BİLGİÇ - BEN YEMEDİM SEN YE! Samsunspor maçı sonrasındaki basın toplantısında Tedesco, soruları "negatif" bularak, "Bu takım son dört maçının üçünü kazandı, bir beraberliği var. Nedir bu karamsarlık" diye itiraz etti.

Herkesin gördüğü net düşüşü sadece sakat oyuncular ile açıklamaya çalıştı. Haklı da olabilir. Ama yine kendisinin dediği gibi, oturduğu koltuk "ağlama" değil "çözüm bulma" yeri.

Sert maç trafiğinde Karagümrük maçına çıkardığı takımın ofansif sınırları vardı. Kulübede golü yapacaklar oturuyor, sahada ise gol olmaması için görevli olanlar var. Bu mantığı "sakatlık sınırı" ile mazeretlendirdi. Sonrası daha da facia…

Kulüp başkanı, rakibe yapılan pozitif hataları yorumlayacağına kendi içindeki isimleri hedefe koyacak açıklamalar yapıyor. "Bu çocukları yedirmem, 11 seneyi onlara yüklemem" deyince de dünkü gibi sahada dolaşanlar çıkıyor ortaya. Takımı şampiyon yapması için gelenlere, "Olmasanız da olur" mesajını atarsanız, lig sonuncusundan tabiri caizse "dayağı" yerler. Üstelik net bir Karagümrük penaltısı hakem-VAR iş birliği ile de güme gitti.

Fenerbahçe'nin saha içinde ve dışında yönetilmediğini; "savrulduğunu" çokça söyleyip, yazdık. Bu kadro kalitesinin bu kadar kötü yönetilmesi, iki kornerden iki gol yemesi, maçı neredeyse gol kaçırmadan bitirmesiyle sezon hedefi Ziraat Türkiye Kupası oluverdi. Trabzonspor'un gelişine baktığınızda Şampiyonlar Ligi şansı da ciddi tehlikede. Koca sezonun içine ancak böyle edilirdi. Emeği geçenleri tebrik (!) ederim.

Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesi durumunda zirvedeki fark 7'ye çıkacak (AA)A MURAT ÖZBOSTAN-BAĞ KOPMUŞ Fenerbahçe sahadaydı ama oyunda yoktu. Bakın en çarpıcı gerçek buydu. Sarı-lacivertliler maç boyunca pozisyona giremedi, ceza sahası çevresinde çoğalamadı. Oyun planı üretmek yerine bireysel yeteneklere bel bağlandı; fakat o bireysel parıltılar da bu kez tak-ı mı kurtarmaya yetmedi. Kanatlar etkili kullanılmadı. Merkez tıkanınca alternatif bir plan ortaya çıkmadı. Elbette takımda formsuzluklar var, sakatlıklar var. Ancak görünen o ki asıl sorun çok daha derinde.. Oyun planı eksikliği ve motivasyon kaybı. Sahadaki görüntü, adeta "dünya umurlarında değil" der gibiydi. İsteksizlik ve ruhsuzluk sonuna kadar hissedildi. Ligin son sıralarındaki bir takıma karşı bu kadar çaresiz kalmak, Fenerbahçe gibi bir kulüp için yalnızca bir yenilgi değil; şok etkisi yaratan bir tablodur. Futbol elbette sürprizlere açık bir oyun. Ancak bu ölçekte bir dağılma, Fenerbahçe seviyesinde bir kulüp için skandal kategorisine girer. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihleri de tartışmaların merkezinde. Yanlış diziliş, geç ya da hatalı değişiklikler, hücumda çözüm üretemeyen bir yapı… Devre arası hamleleri bile soru işaretleriyle doluydu. Sahada planı olan değil, ne yapacağını bilmeyen bir takım görüntüsü vardı. Daha da vahimi, kulübün yönetimsel tercihleri. Devre arasında giden golcülerin yerine takviye yapılmaması aylarca eleştirildi. Bu uyarılar görmezden gelindi. Bugün gelinen noktada ise teknik heyet ile takım arasındaki bağın kopmuş olduğu izlenimi var. Başkanın şimdiden seçim konuşmalarına başlaması da kulüpteki atmosferi özetliyor. Sonuç mu? Yine hayal kırıklığı. Yine hüzün, acı ve gözyaşı. Matematiksel olarak şampiyonluk hâlâ mümkün olabilir. Ancak sahadaki bu isteksizlik ve ruhsuzluk devam ederse, rakip puan kaybetse bile Fenerbahçe'nin kazanacağı maç bulmak zor görünüyor. Çünkü şampiyonluk önce zihinde, sonra sahada kazanılır. Fenerbahçe'de ise şu an ne sahada ne de zihinlerde o inanç var. AHMET ÇAKAR-HAZİRAN'DA BIRAK Maalesef lig bitti! F.Bahçe'nin bundan sonra ikinci olacağı bile tartışılır. Görünen o ki Trabzonspor ile amansız bir ikincilik yarışına girecekler. Oyuncular vurdumduymaz, oyuncular rezil, oyuncuların zerre kadar F.Bahçe'yi düşündüğü yok. Ama bir de Sadettin Saran var. Boyu ile posu ile "Hepinize yeterim" dedi. Ama bir santrfor almaya gücü yetmedi. Tabii ki santrfor olmadığı için kaybetmedi F.Bahçe. Düşünebiliyor musunuz, küme düşmeye namzet bir numaralı takım karşısında F.Bahçe'nin tek gol pozisyonu yok. Zaten F.Bahçe haftalardır çekirge gibiydi. Bazen sıçrıyor, bazen de sıçrayamıyordu. Ama dün gece tüy diktiler. İki duran top dönüşü gol yediler. İnsan biraz utanır! 1. dakikadan 97. dakikaya kadar F.Bahçe kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Tedesco yine kulübede yok çünkü cezalı. Sadettin Saran, F.Bahçe TV'ye çıkıp kendi kaptanına saygısızlık yaparsan böyle olur. Derhal seçim kararı al, Haziran'da da bırak git. Sonuçta bu F.Bahçe haftalardır oynadığı futbolla şampiyonluğu hak etmiyordu, dün gece de belki tescillendi. Hakem Mehmet Türkmen için tek önemli pozisyon ilk devre formasından çekilen Karagümrüklü'ye penaltı verip vermemesi. Çok kritik. Ben olsam ben de vermem.