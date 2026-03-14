Karagümrük mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'ye ağır eleştiri: Tüy diktiler
Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta goller 15. dakikada Bartuğ Elmaz ve 45+1’de Serginho’dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe’nin ligdeki namağlup serisi sona ererken spor yazarları bu kritik mağlubiyeti değerlendirdi. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar yazısında "Fenerbahçe haftalardır çekirge gibiydi. Bazen sıçrıyor, bazen de sıçrayamıyordu. Ama dün gece tüy diktiler." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Bersan Durmaz ve Hüseyin Aylak üstlendi.
NAMAĞLUP SERİSİ SONA ERDİ
Fenerbahçe'nin ligdeki namağlup serisi Fatih Karagümrük karşısında son buldu. Rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. 26 maç sonunda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe'nin 57 puanı bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın RAMS Başakşehir FK'yı mağlup etmesi durumunda zirvenin 7 puan gerisinde kalacak. Fenerbahçe, bu maç öncesinde son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 35'inci haftasında Hatayspo deplasmanında yaşamıştı.
SON 4 HAFTADA 7 PUAN KAYBETTİ
Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 7 puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta Samsunspor'u yenen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kalırken Fatih Karagümrük'e mağlup oldu.
Spor yazarları Fenerbahçe'nin mağlubiyetini değerlendirdi...
GÜRCAN BİLGİÇ - BEN YEMEDİM SEN YE!
Samsunspor maçı sonrasındaki basın toplantısında Tedesco, soruları "negatif" bularak, "Bu takım son dört maçının üçünü kazandı, bir beraberliği var. Nedir bu karamsarlık" diye itiraz etti.
Herkesin gördüğü net düşüşü sadece sakat oyuncular ile açıklamaya çalıştı. Haklı da olabilir. Ama yine kendisinin dediği gibi, oturduğu koltuk "ağlama" değil "çözüm bulma" yeri.
Sert maç trafiğinde Karagümrük maçına çıkardığı takımın ofansif sınırları vardı. Kulübede golü yapacaklar oturuyor, sahada ise gol olmaması için görevli olanlar var. Bu mantığı "sakatlık sınırı" ile mazeretlendirdi. Sonrası daha da facia…
Kulüp başkanı, rakibe yapılan pozitif hataları yorumlayacağına kendi içindeki isimleri hedefe koyacak açıklamalar yapıyor. "Bu çocukları yedirmem, 11 seneyi onlara yüklemem" deyince de dünkü gibi sahada dolaşanlar çıkıyor ortaya. Takımı şampiyon yapması için gelenlere, "Olmasanız da olur" mesajını atarsanız, lig sonuncusundan tabiri caizse "dayağı" yerler. Üstelik net bir Karagümrük penaltısı hakem-VAR iş birliği ile de güme gitti.
Fenerbahçe'nin saha içinde ve dışında yönetilmediğini; "savrulduğunu" çokça söyleyip, yazdık. Bu kadro kalitesinin bu kadar kötü yönetilmesi, iki kornerden iki gol yemesi, maçı neredeyse gol kaçırmadan bitirmesiyle sezon hedefi Ziraat Türkiye Kupası oluverdi. Trabzonspor'un gelişine baktığınızda Şampiyonlar Ligi şansı da ciddi tehlikede. Koca sezonun içine ancak böyle edilirdi. Emeği geçenleri tebrik (!) ederim.
MURAT ÖZBOSTAN-BAĞ KOPMUŞ
Fenerbahçe sahadaydı ama oyunda yoktu. Bakın en çarpıcı gerçek buydu. Sarı-lacivertliler maç boyunca pozisyona giremedi, ceza sahası çevresinde çoğalamadı. Oyun planı üretmek yerine bireysel yeteneklere bel bağlandı; fakat o bireysel parıltılar da bu kez tak-ı mı kurtarmaya yetmedi. Kanatlar etkili kullanılmadı. Merkez tıkanınca alternatif bir plan ortaya çıkmadı. Elbette takımda formsuzluklar var, sakatlıklar var. Ancak görünen o ki asıl sorun çok daha derinde.. Oyun planı eksikliği ve motivasyon kaybı. Sahadaki görüntü, adeta "dünya umurlarında değil" der gibiydi. İsteksizlik ve ruhsuzluk sonuna kadar hissedildi. Ligin son sıralarındaki bir takıma karşı bu kadar çaresiz kalmak, Fenerbahçe gibi bir kulüp için yalnızca bir yenilgi değil; şok etkisi yaratan bir tablodur. Futbol elbette sürprizlere açık bir oyun. Ancak bu ölçekte bir dağılma, Fenerbahçe seviyesinde bir kulüp için skandal kategorisine girer. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihleri de tartışmaların merkezinde. Yanlış diziliş, geç ya da hatalı değişiklikler, hücumda çözüm üretemeyen bir yapı… Devre arası hamleleri bile soru işaretleriyle doluydu. Sahada planı olan değil, ne yapacağını bilmeyen bir takım görüntüsü vardı. Daha da vahimi, kulübün yönetimsel tercihleri. Devre arasında giden golcülerin yerine takviye yapılmaması aylarca eleştirildi. Bu uyarılar görmezden gelindi. Bugün gelinen noktada ise teknik heyet ile takım arasındaki bağın kopmuş olduğu izlenimi var. Başkanın şimdiden seçim konuşmalarına başlaması da kulüpteki atmosferi özetliyor. Sonuç mu? Yine hayal kırıklığı. Yine hüzün, acı ve gözyaşı. Matematiksel olarak şampiyonluk hâlâ mümkün olabilir. Ancak sahadaki bu isteksizlik ve ruhsuzluk devam ederse, rakip puan kaybetse bile Fenerbahçe'nin kazanacağı maç bulmak zor görünüyor. Çünkü şampiyonluk önce zihinde, sonra sahada kazanılır. Fenerbahçe'de ise şu an ne sahada ne de zihinlerde o inanç var.
AHMET ÇAKAR-HAZİRAN'DA BIRAK
Maalesef lig bitti! F.Bahçe'nin bundan sonra ikinci olacağı bile tartışılır. Görünen o ki Trabzonspor ile amansız bir ikincilik yarışına girecekler. Oyuncular vurdumduymaz, oyuncular rezil, oyuncuların zerre kadar F.Bahçe'yi düşündüğü yok. Ama bir de Sadettin Saran var. Boyu ile posu ile "Hepinize yeterim" dedi. Ama bir santrfor almaya gücü yetmedi. Tabii ki santrfor olmadığı için kaybetmedi F.Bahçe. Düşünebiliyor musunuz, küme düşmeye namzet bir numaralı takım karşısında F.Bahçe'nin tek gol pozisyonu yok. Zaten F.Bahçe haftalardır çekirge gibiydi. Bazen sıçrıyor, bazen de sıçrayamıyordu. Ama dün gece tüy diktiler. İki duran top dönüşü gol yediler. İnsan biraz utanır! 1. dakikadan 97. dakikaya kadar F.Bahçe kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Tedesco yine kulübede yok çünkü cezalı. Sadettin Saran, F.Bahçe TV'ye çıkıp kendi kaptanına saygısızlık yaparsan böyle olur. Derhal seçim kararı al, Haziran'da da bırak git. Sonuçta bu F.Bahçe haftalardır oynadığı futbolla şampiyonluğu hak etmiyordu, dün gece de belki tescillendi. Hakem Mehmet Türkmen için tek önemli pozisyon ilk devre formasından çekilen Karagümrüklü'ye penaltı verip vermemesi. Çok kritik. Ben olsam ben de vermem.
MUSTAFA ÇULCU-PENALTI KIRMIZI
F. Bahçe'de baskı, coşku, tempoyu geçtim futbol adına bir şey yok. Kimin ne oynadığı belli değil. Şampiyonluk yarışı bitti. Bu hüsran Tedesco'ya yazar. Önceki hafta TFF 1. Lig maçında 63 dakika içinde 3 kez VAR müdahalesi yemiş bir hakeme bir sonraki hafta maç verilmez, dinlendirilir. Ama bizde başarısızlığa ödül veriliyor. Hâl böyle olunca da Mehmet Türkmen kendini hakemliğin ikonu sanıyor! Kabahat onda değil onu bu havaya sokanlarda… 18'de Yiğit Efe rakibi Larsson'u kaçırınca arkasından formasından çekti, bırakmadı. Forma net uzadı, penaltıve rakibin bariz gol şansını tutarak,çekerek engellediği için Yiğit Efe kırmızıkart olmalıydı. Hakem veremedi.Hakemlik bitti. VAR, çekmeninşiddetini hakeme bıraktı, devreyegirmedi, VAR bitti! Karagümrük'ün attığı iptal edilen golde Tiago ofsayt, iptal doğru. 40'ta Fenerbahçe penaltı bekledi; Barış'ın sağ kolu açık lakin görüntüye göre topun hızı, şekli hiç değişmiyor, kola temas yok. Oosterwolde ile Serginho'yu önce çatıştırdı sonra sarılarla aklı sıra yatıştırdı! Serginho'nun, Brown'ın hem sağ ayağına hem sol ayağına yaptıkları 2. sarıdan kırmızı ama çözemedi. Top nerede eylem nerede? Rakibi tahrik, oyunu provoke her şey var. Hele ki 64'te yaşanan kargaşada çaresizliği ve sonrasındaki kararları ise bize hakemliği de bilmediğini gösterdi.
ZEKİ UZUNDURUKAN - GÖNDER TEDESCO'YU GETİR İSMAİL KARTAL'I
En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim: Tedesco'yu hemen gönderin, İsmail Kartal'ı göreve getirin! Bu Tedesco ile şampiyonluk Kaf Dağı'nın ardında... Adam, takımda ne kadar düz oyuncu varsa sahaya sürmüş, Skor üretebilecek, oyun aklı olabilecek, çalım atacak, baskı kuracak oyuncular ise kulübede. İnanılır gibi değil. Bir takımın 11'i ile ancak bu kadar oynanabilir! Tedesco, amatörce kadro kurulumu ile Fenerbahçe'nin adeta canına okurken, 'Hoca sen ne yapıyorsun! Çılgınlık bu' diyebilen de yok. İlk yarıda birbirine benzer 4 orta saha oyuncusu ile sahaya çıkıyorsun.
Lig sonuncusu Karagümrük, Fenerbahçe orta sahasını adeta otobana çevirdi ilk yarıda. Fenerbahçe'de Guendouzi dışında ilk yarıda savaşan, yüreğini ortaya koyan başka bir oyuncu yoktu sahada. Daha iyi oynayan, rakip kalede daha çok pozisyon bulan takım lig sonuncusu Karagümrük'tü. Bir takım, bir maçta kornerden iki gol birden yer mi? Amatör takımlar bile yemez! Fenerbahçe'nin ilk yarıda yediği iki gol de korner atışından geldi. İlk 45'te Karagümrük 13 kez rakip ceza sahasına girerken, Fenerbahçe'de bu sayı sadece 8 idi.
Tedesco, hatasını anladı ve ikinci yarıya başlarken dört oyuncu birden değiştirdi. Mert, İsmail, Fred ve Kerem kenara gelirken; Asensio, Brown, Musaba ve Nene oyuna dahil oldu. Bu değişiklikler de Fenerbahçe'ye hayat veremedi. Giren oyunculardan sadece Musaba, hücuma biraz olsun hareket getirdi. Ama Musaba'dan isabetli bir orta beklemek tam bir hayal! Bir kanat oyuncusu bu kadar mı isabetsiz ortalar yapar arkadaş!
Fenerbahçe, ligin dibindeki Karagümrük savunmasını aşmayı başaramadı. Karagümrük belki de bu sezonki en rahat galibiyetini aldı. Ligde 25 maçta sadece 3 galibiyeti olan Karagümrük, şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'yi yıkmayı başardı. Fenerbahçe ise bu sezon ilk yenilgisini Karagümrük'ten almış oldu. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de oynanan kötü futbol, 25 milyon Fenerbahçe taraftarını kahretti. Golcüsü olmayan Fenerbahçe, Karagümrük karşısında net pozisyona giremeden maçı tamamladı. Lig sonuncusu Karagümrük'ü gösterdiği olağanüstü mücadele nedeniyle de tebrik etmek lazım.