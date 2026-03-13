Lig sonuncusu Karagümrük Fenerbahçe’yi devirdi! Guendouzi isyan etti: “Bebek gibi oynadık"
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük engeline takıldı. Sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkının açılma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, maç sonu Matteo Guendouzi'den takım arkadaşlarını ve sergilenen futbolu hedef alan çarpıcı bir özeleştiri geldi. Maçı "felaket" olarak tanımlayan Guendouzi, sahada gösterilen ruhsuzluğa isyan etti.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Bersan Durmaz ve Hüseyin Aylak üstlendi.
15'inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken top Bartuğ Elmaz'da kaldı. Bartuğ Elmaz'ın penaltı noktasının sağ tarafından sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.
27'nci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Levent Mercan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 34'üncü dakikada Fatih Karagümrük'ün Tiago Çukur ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı. 45+1'inci dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu.
Sağ taraftan Barış Kalaycı'nın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasındaki Lichnovsky'nin istediği gibi dokunamadığı top arka direğe açıldı. Arka direkteki Serginho'nun tamamladığı top ağlarla buluştu: 2-0. İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
52'nci dakikada Tiago Çukur'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Serginho'nun şutunda açıyı kapatan kaleci Mert Günok gole izin vermedi. 71'inci dakikada sağ tarafta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasındaki çalımlarının ardından sağ çaprazdan şutu kaleci Grbic'te kaldı. Mücadele Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.