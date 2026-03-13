Lig sonuncusu Karagümrük Fenerbahçe’yi devirdi! Guendouzi isyan etti: “Bebek gibi oynadık"

Maçın ardından mikrofon başına geçen ve oldukça üzgün olduğu gözlenen Matteo Guendouzi, "Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti. Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı." ifadelerini kullandı. Maçın genelindeki etkisizliğe vurgu yapan Guendouzi, sergilenen futbolun kabul edilemez olduğunu belirtti.

"BU SONUÇ TARAFTARA SAYGISIZLIKTIR"

Takımın moral durumuna ve camiaya olan sorumluluklarına da değinen Matteo Guendouzi, "Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık. Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz." sözleriyle aktardı.