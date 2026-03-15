Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi! Talisca da takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında salı günü Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, sakatlıktan dönen Anderson Talisca da takımla çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sakatlıktan dönen Brezilyalı oyuncu Talisca da takımla birlikte çalıştı.