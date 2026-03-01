Zeki Murat Göle'den flaş açıklamalar: "Fenerbahçe seviyesinde görülemeyecek goller yedik"

Maçın ilk yarısında takımda enerji eksikliği olduğunu ifade eden Göle, "Maça yüksek tempoda başlayamadık. Nottingham Forest maçındaki enerjiyi sahaya yansıtamadık. Daha fazla topa sahip olabilirdik. İlk yarıda bunlar eksikti. İkinci yarının başında da çok basit bir gol yedik. Fenerbahçe seviyesinde görülemeyecek goller yedik. Sonra reaksiyon verdik, skoru 2-2'ye getirdik, öne de geçebilirdik." diye konuştu.

Göle, şampiyonluk yarışının uzun olduğunu, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.