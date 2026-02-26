Kanarya mucize peşinde! Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, 4 veya üzeri galibiyet alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak. İngiliz ekibinin her türlü galibiyetinde ve beraberlikte, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına veda edecek.

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan maçta sarı kart gören Jayden Oosterwolde ve Fred, cezalı duruma düştü. Aynı zamanda sakatlığı da bulunan ve mücadelede forma giyemeyecek olan Oosterwolde, bu sezon Avrupa Ligi'nde 8 maçta 90 dakika sahada kaldı. Fred ise 7 mücadelede süre aldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı mücadeleyle birlikte 300. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 407 gol gönderirken, kalesinde ise 422 gol gördü. OOSTERWOLDE VE FRED CEZALI

Oosterwolde Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı (İHA)

5 İSİM SAKAT

Sarı-lacivertlilerin, Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Milan Skriniar ile bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçiren Edson Alvarez, Kasımpaşa maçında forma giyemedi. Bu iki isme lig maçının ardından 4 futbolcu daha eklendi. Yapılan tetkikler sonrası Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma ve Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan 6 futbolcu İngiltere'deki maçta forma giyemeyecek.

ELDİVEN TARIK ÇETİN'DE

Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Ederson'un yerine kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Deneyimli kaleci Mert Günok'un UEFA listesinde olmaması nedeniyle Tarık, ilk kez Avrupa kupalarında forma giyecek. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ve Fatih Karagümrük ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş maçlarında görev aldı. Nottingham Forest maçında yedek kaleci Engin Can Biterge olacak.