Kanarya mucize peşinde! Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, TSİ 23.00’te deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçta aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından tur için en az 4 farklı galibiyet arayacak. İşte çok sayıda eksiği bulunan Kanarya'nın muhtemel 11'i...
MUHTEMEL 11'LER
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Yates, Ndoye, Anderson, Bakwa, Lucca.
Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, M.Müldür, Semedo, İsmail, Kante, Levent, Asensio, Kerem, Cherif.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Eşleşmenin ilk maçında sarı-lacivertliler sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Kanarya, oynanacak karşılaşmada 3 farklı galip gelmesi durumunda turu uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda skor değişmezse seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek.
Fenerbahçe, 4 veya üzeri galibiyet alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak. İngiliz ekibinin her türlü galibiyetinde ve beraberlikte, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına veda edecek.
AVRUPA KUPALARINDA 300. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı mücadeleyle birlikte 300. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 407 gol gönderirken, kalesinde ise 422 gol gördü.
OOSTERWOLDE VE FRED CEZALI
Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan maçta sarı kart gören Jayden Oosterwolde ve Fred, cezalı duruma düştü. Aynı zamanda sakatlığı da bulunan ve mücadelede forma giyemeyecek olan Oosterwolde, bu sezon Avrupa Ligi'nde 8 maçta 90 dakika sahada kaldı. Fred ise 7 mücadelede süre aldı.
5 İSİM SAKAT
Sarı-lacivertlilerin, Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Milan Skriniar ile bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçiren Edson Alvarez, Kasımpaşa maçında forma giyemedi. Bu iki isme lig maçının ardından 4 futbolcu daha eklendi. Yapılan tetkikler sonrası Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma ve Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan 6 futbolcu İngiltere'deki maçta forma giyemeyecek.
ELDİVEN TARIK ÇETİN'DE
Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Ederson'un yerine kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Deneyimli kaleci Mert Günok'un UEFA listesinde olmaması nedeniyle Tarık, ilk kez Avrupa kupalarında forma giyecek. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ve Fatih Karagümrük ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş maçlarında görev aldı. Nottingham Forest maçında yedek kaleci Engin Can Biterge olacak.
SON MAÇTA KAYBETTİLER
Bu sezon 4 teknik adamla çalışan Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'de alt sıralardan kurtulamadı. Ligde oynadığı 27 mücadelede 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 27 puanla 17. sırada bulunuyor. Nottingham ekibi son maçında Liverpool'a 1-0'lık skorla kaybetti.
MAURIZIO MARIANI DÜDÜK ÇALACAK
Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Marco Di Bello oturacak. AVAR'da ise Daniele Chiffi eşlik edecek.