Fenerbahçe'nin Nottingham Forest kadrosu belli oldu

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 15:42

Fenerbahçe'nin yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan 6 futbolcu ve sarı kart cezalısı Fred, kafilede yer almadı.