Fenerbahçe zorlu Antalyaspor deplasmanında!

DEPLASMAN KARNESİ Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 12 karşılaşmaya çıktı. 10'unu Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 28 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda en son Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken, son 8 deplasman maçının 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.





EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Ederson maç kadrosunda olmayacak. Kasımpaşa maçı sonrası sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilen ve Nottingham Forest karşısında forma giyemeyen Jayden Oosterwolde'nin ise kadroya alınması bekleniyor.



6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de zorlu mücadele öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular mücadelede kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek.





SAMİ UĞURLU 6. KEZ FENERBAHÇE'YE RAKİP

Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Teknik Direktör Sami Uğurlu, kırmızı-beyazlılar ile 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Evinde oynadığı 3 maçı da kaybetmeyen Uğurlu yönetimindeki takım, dış sahada ise 3 maçta 1 puan alabildi. 47 yaşındaki teknik adam bugüne kadar ligde Fenerbahçe ile 5 kez karşı karşıya geldi. 4'ü Kasımpaşa, 1'i Alanyaspor'un başında olmak üzere 5 karşılaşmada da mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu, 3. farklı takımla sarı-lacivertlilere rakip olacak.



ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.