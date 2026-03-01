Fenerbahçe zorlu Antalyaspor deplasmanında!
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor’a konuk olmaya hazırlanıyor. Zirve mücadelesinde Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içinde olan sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ligde 15 galibiyet, 8 beraberlikle topladığı 53 puanla 2. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 23 puan topladı ve 14. sırada bulunuyor. Ligde son maçında puan kaybeden ve hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Antalya'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
LİGDE 60. RANDEVU
İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 59 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 40 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 109 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.
SARI-LACİVERTLİLER, AKDENİZ EKİBİNİ SON 7 MAÇTA YENDİ
Son yıllarda rakibine karşı büyük üstünlüğü olan sarı-lacivertliler, son maçlarda hanesine 3'er puan yazdırarak 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kanarya bu maçlarda 24 gol kaydederken, kırmızı-beyazlılar 8 kez gol sevinci yaşadı.
Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.