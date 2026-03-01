Fenerbahçe Beko’da zamanla yarış: Jasikevicius Dubai’de mahsur mu kaldı?

Alternatifler arasında kara yoluyla Umman ya da Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş seçeneğinin değerlendirildiği kaydediliyor.

Öte yandan, Jasikevicius ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin Fenerbahçe cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Sarunas Jasikevicius kimdir?



5 Mart 1976 tarihinde Litvanya'nın Kaunas kentinde dünyaya gelen Sarunas Jasikevicius; oyunculuk kariyerinde Lietuvos Rytas, Union Olimpija, FC Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Indiana Pacers, Golden State Warriors, Panathinaikos, Zalgiris Kaunas ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok önemli takımın formasını giydi.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde dört kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve EuroLeague efsaneleri arasına adını yazdırdı.