Fenerbahçe Beko’da zamanla yarış: Jasikevicius Dubai’de mahsur mu kaldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'ın Dubai'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından bölgede tansiyon zirveye çıkarken, spor dünyasını sarsan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un tatil için gittiği bölgede mahsur kaldığı öne sürüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri hamlesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Yabancı basında yer alan haberlere göre Litvanyalı çalıştırıcının Dubai'de bulunduğu ve bölgedeki uçuş kısıtlamaları nedeniyle Avrupa'ya dönüşte sorun yaşadığı öne sürüldü.

Meridian Sport'un aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli kulübün, Jasikevicius'un seyahat planlaması için Dubai Basketball ile temas halinde olduğu belirtildi.

Aynı haberde, Partizan forması giyen Dylan Osetkowski ve Shake Milton'ın da bölgede olduğu ifade edildi.

Devam eden seyahat kısıtlamaları nedeniyle söz konusu isimlerin ne zaman ayrılabileceğine ilişkin net bir takvim bulunmuyor.

Alternatifler arasında kara yoluyla Umman ya da Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş seçeneğinin değerlendirildiği kaydediliyor.

Öte yandan, Jasikevicius ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin Fenerbahçe cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Sarunas Jasikevicius kimdir?

5 Mart 1976 tarihinde Litvanya'nın Kaunas kentinde dünyaya gelen Sarunas Jasikevicius; oyunculuk kariyerinde Lietuvos Rytas, Union Olimpija, FC Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Indiana Pacers, Golden State Warriors, Panathinaikos, Zalgiris Kaunas ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok önemli takımın formasını giydi.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde dört kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve EuroLeague efsaneleri arasına adını yazdırdı.

