ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 08:34 Güncelleme: 20.11.2025 09:11
Kerem Aktürkoğlu’na Harry Potter davası! Dev yapımcılar peşinde: Telif ve marka ihlali

Hollywood’un köklü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc., milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Harry Potter'a ait bazı görsel ve işitsel öğeleri izinsiz kullandığı iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Şirket, çevrimiçi delil tespiti talep ederek futbolcunun Instagram ve Twitter’da yaptığı ilgili paylaşımları da başvuru dosyasına ekledi.

Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros., gol sevinçlerinde Harry Potter sevinci yapan Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düştü.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ŞOK! HARRY POTTER DAVASI

MARKANIN TESCİLLİ OLDUĞU HATIRLATILDI

Şirket, başvuru dilekçesinde "Harry Potter", "Hogwarts", "Gryffindor" gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı. Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu vurguladı.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

"İZİN ALMADAN KULLANIP TELİF VE MARKA İHLALİ YAPIYOR"

Sabah'ın haberine göre söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.

Mahkemeye sunulan belgelerde, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında "Harry Potter" film serisinin ikonik müziği olan Hedwig's Themei kullandığı belirtildi. Paylaşılan videolarda ayrıca Harry Potter karakterine benzeyen animasyon figürlerinin, Hogwarts armasının, film sahnelerını andıran dekorların ve kostümlerin yer aldığı görülüyor. Warner Bros., bütün bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hem marka hakkı ihlali olduğunu savundu.

Harry Potter (AA)Harry Potter (AA)

DİLEKÇE VERİLDİ

Warner Bros., tüm bu unsurların Fikri ve Sinai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin mali ve manevi haklarını ihlal ettiğini, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'na göre haksız rekabet oluşturduğunu belirtti.

Warner Bros., mahkemeden futbolcunun Instagram'daki ilgili Reel videosu ile Twitter'daki paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini istedi.

Şirket, bu inceleme sonucunda Harry Potter evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanıldığının tespit edilmesini talep etti. Ayrıca, incelemenin futbolcuya tebligat yapılmaksızın gerçekleştirilmesi gerektiği de dilekçede yer aldı.

