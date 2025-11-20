Kerem Aktürkoğlu’na Harry Potter davası! Dev yapımcılar peşinde: Telif ve marka ihlali

Harry Potter (AA)

DİLEKÇE VERİLDİ

Warner Bros., tüm bu unsurların Fikri ve Sinai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin mali ve manevi haklarını ihlal ettiğini, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'na göre haksız rekabet oluşturduğunu belirtti.

Warner Bros., mahkemeden futbolcunun Instagram'daki ilgili Reel videosu ile Twitter'daki paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini istedi.

Şirket, bu inceleme sonucunda Harry Potter evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanıldığının tespit edilmesini talep etti. Ayrıca, incelemenin futbolcuya tebligat yapılmaksızın gerçekleştirilmesi gerektiği de dilekçede yer aldı.