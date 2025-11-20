Kerem Aktürkoğlu’na şok! Warner Bros’tan Harry Potter davası

Hollywood’un köklü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc., milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Harry Potter'a ait bazı görsel ve işitsel öğeleri izinsiz kullandığı iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Şirket, çevrimiçi delil tespiti talep ederek futbolcunun Instagram ve Twitter’da yaptığı ilgili paylaşımları da başvuru dosyasına ekledi.

