20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Kerem Aktürkoğlu’na şok! Warner Bros'tan Harry Potter davası
Kerem Aktürkoğlu’na şok! Warner Bros’tan Harry Potter davası

Kerem Aktürkoğlu’na şok! Warner Bros'tan Harry Potter davası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 09:11
Hollywood’un köklü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc., milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Harry Potter'a ait bazı görsel ve işitsel öğeleri izinsiz kullandığı iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Şirket, çevrimiçi delil tespiti talep ederek futbolcunun Instagram ve Twitter’da yaptığı ilgili paylaşımları da başvuru dosyasına ekledi.
Kerem Aktürkoğluna Harry Potter davası

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kerem Aktürkoğlu’na şok! Warner Bros’tan Harry Potter davası
Kerem Aktürkoğlu’na şok! Harry Potter davası
Kerem Aktürkoğlu’na şok! Harry Potter davası
Türkiye’nin Play-Off’taki rakibi kim?
Türkiye'nin Play-Off'taki rakibi kim?
Mart ayında büyük bir hayalin peşinde koşacağız
“Mart ayında büyük bir hayalin peşinde koşacağız”
Play-off’tan gelecek tüm rakipleri yenecek güçteyiz!
“Play-off’tan gelecek tüm rakipleri yenecek güçteyiz!”
Kim gelirse gelsin, Dünya Kupası’na gideceğiz!
"Kim gelirse gelsin, Dünya Kupası’na gideceğiz!”
Türk taraftarlar İspanya’da millileri yalnız bırakmadı
Türk taraftarlar İspanya'da millileri yalnız bırakmadı
İspanya-Türkiye maçı saat kaçta?
İspanya-Türkiye maçı saat kaçta?
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu anısına…
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu anısına…
A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri kimler?
A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri kimler?
Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir
Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir
A Milli Futbol Takımı, meşaleler eşliğinde stada girdi
A Milli Futbol Takımı, meşaleler eşliğinde stada girdi
Bahis ihlali ile şike ayrı değerlendirilmelidir
“Bahis ihlali ile şike ayrı değerlendirilmelidir”
Daha Fazla Video Göster