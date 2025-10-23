Kanarya Avrupa'da zorlu virajda! Fenerbahçe-Stuttgart maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, saat 19.45’te evinde Almanya temsilcisi Stuttgart’ı ağırlayacak. İki takım resmi bir maçta ilk kez karşı karşıya gelecek. Müsabakada düdüğü Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek. İşte Tedesco'nun ilk 11'i...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, saat 19.45'te evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, En-Nesyri, Kerem
Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El-Khannouss
İKİ TAKIMIN İLK RESMİ MAÇI
Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar da aynı performansla 3 puan topladı. Öte yandan iki takım, resmi maçlarda ilk kez kozlarını paylaşacak.
AVRUPA KUPALARINDA 293. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 115 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, son maçını oynadığı Nice karşılaşmasında Avrupa kupalarındaki 400. golüne ulaştı. Bugüne kadar kalesinde ise 416 gol gördü.
FENER AVRUPA LİGİ'Nİ SEVİYOR
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 151. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 150 müsabakada 65 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 211 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 191 gol gördü.
ALMANYA TAKIMLARI İLE 14. KEZ
Fenerbahçe, bugüne kadar Alman ekipleriyle 13 müsabakaya çıktı. 1961 yılında Nürnberg, 1970'te ise Carl Zeiss Jena ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip olan sarı-lacivertliler, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Kanarya, 2000'li yıllardan sonra ise Bayer Leverkusen, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ve Schalke 04'le oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Mönchengladbach'a karşı Avrupa Ligi gruplarında 1 galibiyet elde ederken, 1 maçta kaybetti.
Fenerbahçe, en fazla maçı Eintracht Frankfurt ile yaptı. 2006 yılında UEFA Kupası, 2021'de Avrupa Ligi'nde karşılaşan taraflar 3 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.
STUTTGART LİGDE 3. SIRADA
Stuttgart, Almanya Bundesliga'da bu sezon 7 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sebastian Hoeness'in öğrencileri 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip filelere 11 gol gönderen Stuttgart, kalesinde 6 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda iyi bir grafik sergilerken, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
JAKOB KEHLET DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanacak müsabakada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ile Wollenberg Rasmussen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturacak. AVAR'da ise Jens Maae eşlik edecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UEFA KONFERANS LİGİ | Samsunspor-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Alarma ihtiyaçları yok: Güne en erken başlayanlar onlar! Sabahları zinde uyanan 3 burç
- Bir şey olmaz demeyin! Çocuğunuzdan uzak tutmanız gereken o besin
- 24 Ekim Cuma hutbesi konusu ve tam metni: “Birlikte Bereket, Kardeşlikte Rahmet Vardır”
- Tesla envanter ne zaman, saat kaçta? Tarih belli oldu
- En ucuz konut kredisini hangi banka veriyor? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte örnek hesaplama…
- Eşinizle iletişim kurmakta zorlanıyor musunuz? Psikolog açıkladı: Sebebi bu olabilir
- 2025 İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte güzergah ve parkur detayları...
- 29 Ekim’de noterler açık mı, çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı’nda noterler hizmet verecek mi?
- 23 Ekim A101 aktüel kataloğu satışta: Yaz kış kamp yapanlara fırsat ürünler A101’de! Portatif ocak ve termos 999 TL
- Kargolar 28-29 Ekim’de teslimat yapacak mı? Cumhuriyet Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, kapalı mı olacak? PTT, MNG, ARAS Kargo...
- Ramazan ne zaman başlıyor? İlk iftar hangi gün açılacak, bayrama kaç gün kaldı? 2026 Diyanet dini günler takvimi