Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek pankartı: Bir çocuk ağlıyorsa, coğrafya önemsizdir

Giriş: 23.10.2025 20:01 Güncelleme: 23.10.2025 20:01
Fenerbahçe taraftarından Filistin’e destek pankartı: Bir çocuk ağlıyorsa, coğrafya önemsizdir

Fenerbahçe taraftarı, maç öncesinde Filistin’e destek pankartı açarak anlamlı bir mesaj verdi. Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, “Bir çocuk ağlıyorsa, coğrafya önemsizdir” ve “Özgür Filistin” yazılı pankartlar açtı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe taraftarı, maç öncesinde Filistin'e destek amacıyla anlamlı bir pankart açtı. Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, "Bir çocuk ağlıyorsa, coğrafya önemsizdir" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlarla Filistin halkına destek mesajı verdi.

Taraftarların bu duyarlı davranışı tribünlerden büyük alkış topladı. Fenerbahçe taraftarı, attıkları sloganlarla da Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, "Filistin halkı yalnız değildir" vurgusuyla dünyaya anlamlı bir mesaj gönderirken, karşılaşma öncesi ortaya çıkan bu tablo sosyal medyada büyük destek topladı.

