Fenerbahçe taraftarından Filistin’e destek pankartı: Bir çocuk ağlıyorsa, coğrafya önemsizdir

Fotoğraf (Ahaber.com.tr)

Fenerbahçe taraftarı, maç öncesinde Filistin'e destek amacıyla anlamlı bir pankart açtı. Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, "Bir çocuk ağlıyorsa, coğrafya önemsizdir" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlarla Filistin halkına destek mesajı verdi.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr)

Taraftarların bu duyarlı davranışı tribünlerden büyük alkış topladı. Fenerbahçe taraftarı, attıkları sloganlarla da Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, "Filistin halkı yalnız değildir" vurgusuyla dünyaya anlamlı bir mesaj gönderirken, karşılaşma öncesi ortaya çıkan bu tablo sosyal medyada büyük destek topladı.