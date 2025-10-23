Fenerbahçe-Stuttgart maçının sonunda tansiyon yükseldi

23 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 23.10.2025 22:20 Güncelleme: 23.10.2025 22:22
Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte iki takımın oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin uzatma dakikalarında rakip takımın Alman oyuncusu Deniz Undav ve Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek tartışma yaşadı.

İkili arasındaki tartışmada oyuncular, takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleştirilirken, hakem Kehlet her ikisine de sarı kart gösterdi.

Bu kez son düdükle birlikte Deniz Undav ile Oğuz Aydın arasında itiş-kakış yaşandı. Bir anda karışan bölüme yedek kulübesindeki oyuncular da dahil olurken, daha sonra sakinleştirilen oyuncular ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da Oğuz'u kenara çekerek bölgeden uzaklaşmasını sağladı.

