Fenerbahçe-Stuttgart maçının sonunda tansiyon yükseldi

Fotoğraf (Ahaber.com.tr)

Bu kez son düdükle birlikte Deniz Undav ile Oğuz Aydın arasında itiş-kakış yaşandı. Bir anda karışan bölüme yedek kulübesindeki oyuncular da dahil olurken, daha sonra sakinleştirilen oyuncular ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da Oğuz'u kenara çekerek bölgeden uzaklaşmasını sağladı.