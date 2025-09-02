Fenerbahçe Dominik Livakovic’i Girona’ya kiraladı

Sarı-lacivertli ekip Ederson transferi sonrası Dominik Livakovic'i İspanyol ekibi Girona'ya kiraladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden transfer bilgilendirmesi yapan Fenerbahçe şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."