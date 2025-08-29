Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu resmen kadrosuna kattı
Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Benfica'nın yıldızını 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'de transferin gözde ismi Kerem Aktürkoğlu sonunda bitti. Yıldız oyuncu ve kulübü Benfica ile her konuda anlaşmaya varıldı. Portekiz ekibi anlaşmayı resmen duyurdu.
BENFICA DUYURDU
Benfica'dan yapılan açıklama şöyle;
"Galatasaray'ın ön alım hakkı vardır, bilgilendirilmiştir.
Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.
Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendiriliği de eklenmelidir."
YILLIK MAAŞI AÇIKLANIYOR
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun sarı lacivertlilerden alacağı maaş da belli oluyor. Milli yıldızın sarı lacivertli kulüpten alacağı maaşın yıllık 5 milyon euro civarında olacağı gelen bilgiler arasında.
GALATASARAY HAMLESİ
Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formalı tüm fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırırken, sarı kırmızılılardan cevap gecikmedi. Galatasaray, Instagram'dan Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıktı.
