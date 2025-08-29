Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nu resmen kadrosuna kattı

29 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 15:16 Güncelleme: 29.08.2025 15:33
Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Benfica'nın yıldızını 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de transferin gözde ismi Kerem Aktürkoğlu sonunda bitti. Yıldız oyuncu ve kulübü Benfica ile her konuda anlaşmaya varıldı. Portekiz ekibi anlaşmayı resmen duyurdu.

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu. (A Haber arşiv)Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu. (A Haber arşiv)

BENFICA DUYURDU
Benfica'dan yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray'ın ön alım hakkı vardır, bilgilendirilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.

Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendiriliği de eklenmelidir."

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den 5 milyon euro civarında bir maaş alması bekleniyor. (A Haber arşiv)Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den 5 milyon euro civarında bir maaş alması bekleniyor. (A Haber arşiv)

YILLIK MAAŞI AÇIKLANIYOR
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun sarı lacivertlilerden alacağı maaş da belli oluyor. Milli yıldızın sarı lacivertli kulüpten alacağı maaşın yıllık 5 milyon euro civarında olacağı gelen bilgiler arasında.

Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Galatasaraylı paylaşımlarını sildi. (A Haber arşiv)Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Galatasaraylı paylaşımlarını sildi. (A Haber arşiv)

GALATASARAY HAMLESİ
Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formalı tüm fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırırken, sarı kırmızılılardan cevap gecikmedi. Galatasaray, Instagram'dan Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıktı.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı sildi!Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı sildi! KEREM AKTÜRKOĞLU GALATASARAY'I SİLDİ!

