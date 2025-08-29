Kerem Aktürkoğlu’ndan flaş hamle! Galatasaray’ı sildi

Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelerine devam ettiği Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Benfica'nın en başından beri talep ettiği 22,5 milyon euro bonservis bedelini, ayrıca 2,5 milyon euroluk bonuslarla birlikte ödemeyi kabul etti.