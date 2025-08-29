Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi
Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşırken, milli futbolcudan yeni bir hamle geldi.
Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelerine devam ettiği Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Portekiz basınından Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Benfica'nın en başından beri talep ettiği 22,5 milyon euro bonservis bedelini, ayrıca 2,5 milyon euroluk bonuslarla birlikte ödemeyi kabul etti.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FLAŞ HAMLE
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabında yaptığı hamle ile resmi olmasa da transferi açıklamış oldu.
Milli futbolcu eski takımı Galatasaray'ı takipten çıkarken, sarı kırmızılı takım ile olan tüm fotoğrafları kaldırdı.
Öte yandan Aktürkoğlu öne çıkarılanlardaki Galatasaray ile yaşadığı şampiyonluk kutlamalarını sildi.
