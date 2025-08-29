29 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 14:33
Kerem Aktürkoğlu’ndan flaş hamle! Galatasaray’ı sildi

Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşırken, milli futbolcudan yeni bir hamle geldi.

Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelerine devam ettiği Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Benfica'nın en başından beri talep ettiği 22,5 milyon euro bonservis bedelini, ayrıca 2,5 milyon euroluk bonuslarla birlikte ödemeyi kabul etti.

Kerem Aktürkoğlu'nun Instagram hesabıKerem Aktürkoğlu'nun Instagram hesabı

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FLAŞ HAMLE

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabında yaptığı hamle ile resmi olmasa da transferi açıklamış oldu.

Milli futbolcu eski takımı Galatasaray'ı takipten çıkarken, sarı kırmızılı takım ile olan tüm fotoğrafları kaldırdı.

Öte yandan Aktürkoğlu öne çıkarılanlardaki Galatasaray ile yaşadığı şampiyonluk kutlamalarını sildi.

