Bruno Lage’den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı?

FOTOĞRAF (İHA)

"MAÇA GİRDİĞİ ANDAKİ GÖRÜNTÜLERE BAKTINIZ MI?"

Kerem Aktürkoğlu'nun Tondale maçında moralsiz göründüğü yönündeki yorumları da yanıtlayan bulunan Lage, "Kerem Aktürkoğlu bir yana, benim tüm futbolcularımla aram iyi. Kerem'in maç biterken moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı? Yüzü gülüyordu ve takımına destek verdi" dedi.

Fenerbahçe karşısındaki oyun planları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Lage, "Top bizde değilse defans yaparız. Blok olarak kompakt bir şekilde savunmamızı yapmamız gerekiyor. Gol için de elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz. Maça başlangıçta futbolcular ve taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor. Biz rakibimize göre oyunumuzu dizayn etmekteyiz. Sene boyunca hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kollektif olarak iyi anlar yaşadık. Aynı zamanda özellikle kötü zamanlardan da ders almalıyız" diye konuştu.