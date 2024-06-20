Michy Batshuayi adım adım Galatasaray'a! Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe Yöneticisi Acun Ilıcalı, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılığını resmen açıkladı. Ilıcalı, Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Belçikalı golcü ile devam etmeme kararı aldıklarını ifade etti.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.
Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin." dedi.
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