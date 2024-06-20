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Fenerbahçe Michy Batshuayi transferinin intikamını alıyor! Galatasaray'a transferde büyük çalım

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında süren rekabet saha dışına da yansıdı. Ezeli rakipler Michy Batshuayi transferinde karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Belçikalı golcü ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ise Batshuayi transferinin intikamını almak için büyük bir bomba hazırlığında olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken, Galatasaray'ın çok istediği yıldız ismin transferini bitirmek için harekete geçildiği bildirildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 11:53 Güncelleme: 20.06.2024 12:12
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Fenerbahçe Michy Batshuayi transferinin intikamını alıyor! Galatasaray’a transferde büyük çalım

Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe Michy Batshuayi transferinin intikamını alıyor! Galatasaray’a transferde büyük çalım

İki ekip şu ana kadar transferde sessizliğini koruyordu.

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Fenerbahçe Michy Batshuayi transferinin intikamını alıyor! Galatasaray’a transferde büyük çalım

Bu sessizliği bozan ise Galatasaray oldu.

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Fenerbahçe Michy Batshuayi transferinin intikamını alıyor! Galatasaray’a transferde büyük çalım

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe Michy Batshuayi transferinin intikamını alıyor! Galatasaray’a transferde büyük çalım

Cimbom'un, Belçikalı golcüyle 3 yıllığına el sıkıştığı kaydedildi.