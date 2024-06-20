20 Haziran 2024, Perşembe
Fenerbahçe Michy Batshuayi transferinin intikamını alıyor! Galatasaray'a transferde büyük çalım
Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında süren rekabet saha dışına da yansıdı. Ezeli rakipler Michy Batshuayi transferinde karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Belçikalı golcü ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ise Batshuayi transferinin intikamını almak için büyük bir bomba hazırlığında olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken, Galatasaray'ın çok istediği yıldız ismin transferini bitirmek için harekete geçildiği bildirildi.
Giriş: 20.06.2024 11:53 Güncelleme: 20.06.2024 12:12
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