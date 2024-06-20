Fenerbahçe Michy Batshuayi transferinin intikamını alıyor! Galatasaray'a transferde büyük çalım

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında süren rekabet saha dışına da yansıdı. Ezeli rakipler Michy Batshuayi transferinde karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Belçikalı golcü ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ise Batshuayi transferinin intikamını almak için büyük bir bomba hazırlığında olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken, Galatasaray'ın çok istediği yıldız ismin transferini bitirmek için harekete geçildiği bildirildi.