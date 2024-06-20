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Galatasaray'dan flaş Michy Batshuayi açıklaması! Resmi imza atıldı mı?

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 16:39 Güncelleme: 20.06.2024 16:53
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Galatasaray’dan flaş Michy Batshuayi açıklaması! Resmi imza atıldı mı?

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray, transfere de hızlı başladı. Sarı-kırmızılı ekibin anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi ile ilgili açıklama yapan sarı-kırmızılı yönetici İbrahim Hatipoğlu ilgiyi doğruladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu yıldız oyuncunun transferi hakkında konuştu.

BATSHUAYI İLE SÖZLEŞME İMZALANDI MI?
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, "Michy Batshuayi ile resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan herhangi bir şey söylemem doğru değil. İlgilendiğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Bir aksilik olmazsa, transfer dönemi resmi olarak başladığı zaman çok daha net cevaplar verebilirim." dedi.

"HAZIR BİR ICARDI..."
Mauro Icardi ile ilgili sorulara da yanıt veren Hatipoğlu, "Mauro Icardi neden mutsuz olsun? Ben bunu anlamıyorum. Burada şampiyon oldu ve şampiyonluğu en coşkulu kutlayanlardan birisiydi. Ailesiyle birlikte tatil için ülkesine gitti. Son derece mutlu, Galatasaray'da oynayacak. Kendisi bizzat açıkladı. Temmuz başında çalışmalara katılacak. İki yıldır bizimle çalışmalara katılamadı, bu sene çok daha farklı bir Icardi izleyeceğiz. Sözleşmeli oyuncumuz ve kamp dönemi yaşayacak. Lige fizik ve moral olarak çok daha hazır bir Icardi başlayacak. Erden Timur herkesin sevdiği bir kardeşimiz. Burası kişiye bağlı birliktelik söz konusu değil. Burası büyük bir camia. 119 yıllık camiaya aidiyet çok önemli. Icardi, Galatasaray'ın futbolcusu olduğu için çok mutlu. Galatasaray'da kazandıklarıyla mutlu oluyor, bu böyle devam edecek. Ben orada bir sorun olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY YILDIZ TRANSFERİ YAPACAK MI?"
Yeni sezonda planlanan transfer çalışmaları ile ilgili soruyu da yanıtlayan Hatipoğlu, "Galatasaray'da yıldız çok. Elbette bu futbolcularla birlikte Galatasaray'a güç katacak oyuncular gelecek. Yıldızdan kastınız isimse, ben o tarafında çok olmadığımızı söyleyebilirim. Takımımıza katkı verebilecek, bizi daha ileriye taşıyabilecek doğru oyuncuları almaya çalışıyoruz. Elbette bu oyuncular kariyerleri belli seviyenin üzerinde, herkesin kabul ettiği oyuncular... Yıldız kimdir? O farklı bir konu. Bizim için bu takıma değer katacak yıldız gelecek diyebiliriz." dedi.

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