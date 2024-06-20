Galatasaray’dan flaş Michy Batshuayi açıklaması! Resmi imza atıldı mı?

"HAZIR BİR ICARDI..."

Mauro Icardi ile ilgili sorulara da yanıt veren Hatipoğlu, "Mauro Icardi neden mutsuz olsun? Ben bunu anlamıyorum. Burada şampiyon oldu ve şampiyonluğu en coşkulu kutlayanlardan birisiydi. Ailesiyle birlikte tatil için ülkesine gitti. Son derece mutlu, Galatasaray'da oynayacak. Kendisi bizzat açıkladı. Temmuz başında çalışmalara katılacak. İki yıldır bizimle çalışmalara katılamadı, bu sene çok daha farklı bir Icardi izleyeceğiz. Sözleşmeli oyuncumuz ve kamp dönemi yaşayacak. Lige fizik ve moral olarak çok daha hazır bir Icardi başlayacak. Erden Timur herkesin sevdiği bir kardeşimiz. Burası kişiye bağlı birliktelik söz konusu değil. Burası büyük bir camia. 119 yıllık camiaya aidiyet çok önemli. Icardi, Galatasaray'ın futbolcusu olduğu için çok mutlu. Galatasaray'da kazandıklarıyla mutlu oluyor, bu böyle devam edecek. Ben orada bir sorun olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.