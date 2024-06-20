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Jose Mourinho resmen Fenerbahçe için mesaiye başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 12:42
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Jose Mourinho resmen Fenerbahçe için mesaiye başladı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yerine getirilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, mesaiye resmen başladı. İstanbul'a gelen tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından "1.gün" şeklinde yazılı paylaşım yaptı.

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