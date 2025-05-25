Şampiyon Galatasaray kupasını Yenikapı'da alıyor! Tüm gelişmeler ahaber.com.tr'de
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu bitime üç hafta kala ilan eden ve 5. yıldızı takan Galatasaray, kupasını ilk kez stat dışında bir etkinlikle alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya akın ediyor. Gün boyu sürecek kutlamaların anlık gelişmelerini ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.
Galatasaray'ın 5. yıldızını taktığı 25. şampiyonluğunun kutlaması da tarihi bir organizasyonla gerçekleşiyor. Statta 50 bin kişiyle değil milyonlarla bu tarihi anı ölümsüzleştirmek isteyen sarı kırmızılılar, Yenikapı'da takımla taraftar bütünleşiyor.
ahaber.com.tr organizasyona dair tüm gelişmeleri anlık olarak aktarıyor.
PROGRAM BELLİ OLDU
Galatasaray 25. şampiyonluğun kutlamalarındaki programı açıkladı.
İşte Yenikapı'daki program:
15.00 – Taner Öztürk
16.00 – Doğuş Çabakçor
17.00 – Suat Ateşdağlı & Yalçın Asan
18.20 – Ebru Yaşar
18.30 – Betül Demir
18.40 – Suat Ateşdağlı – Yalçın
19.10 – ENBE Orkestrası
19.20 – Aydilge
19.30 – Tefo & Seko
19.40 – Blok3
19.50 – Gökhan Kırdar
20.00 – Altay
20.10 – Güliz Ayla
20.20 – Emircan İğrek
20.30 – Gripin
20.40 – Atiye
20.50 – Kenzi By Kenan Doğulu
22.30 – Avangart TablDot
ETKİNLİK ALANININ KAPISI AÇILDI
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Galatasaray düzenlenecek organizasyon için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Tüm Galatasaray taraftarlarını, yıllarca unutulmayacak bir şampiyonluk kutlaması için bugün Yenikapı Etkinlik Alanı’na bekliyoruz" denildi.
ERAY YAZGAN: DRON ŞOV OLACAK
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yenikapı'daki etkinliklere dair açıklamalarda bulundu.
Kutlamalarda en büyük içeriğin kupa olduğunu vurgulayan Yazgan şu ifadeleri kullandı:
"En önemli içerik 5. yıldızı bize getiren 25. şampiyonluk kupası. En önemli içeriğimiz o. En önemli içeriğimiz Okan Buruk, en önemli içeriğimiz bu sene ne yazık ki bizlerden ayrılacak olan sevgili kaptanımız Muslera'mız, Dries Mertens'imiz. Onun dışında sağ olsunlar yaklaşık 30'a yakın sanatçı sahne almak için talepte bulundu. Onların arasında bir seçim yapmadık aslında. Bir kısmına karşı da belki mahcup olduk. En güzel içerik o kaldıracağımız 25. şampiyonluğu, 5. yıldızı getiren kupamız olacak. Dron şov olacak. Belki Kayseri maçından sonra dikkat etmişsinizdir, havai fişek kullanmıyoruz. O gördüğünüz ışıklar çok kısa yükselen ışıklar. Neden havai fişek kullanmıyoruz? Havai fişekler için özellikle bu bölge deniz kıyısındayız. Havai fişekler biliyorsunuz kuşları gürültüsünden rahatsız ediyor, ürkütüyor, korkutabiliyor. Birbirinden kıymetli, değerli sanatçılar da sahne alacaklar. Bizi eğlendirecekler."
SANATÇILAR BELLİ OLDU
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın kutlamasında sahneye çıkacak ünlü sanatçılar belirlendi.
Buna göre Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar, Kenan Doğulu, Blok3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emir Can İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Gripin, Atiye, Betül Demir, Çoşkun Sabah ve Altay şarkılarıyla sarı-kırmızılı taraftarları coşturacak.
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