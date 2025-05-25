Şampiyon Galatasaray kupasını Yenikapı'da alıyor! Tüm gelişmeler ahaber.com.tr'de

11:10 25 Mayıs 2025

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yenikapı'daki etkinliklere dair açıklamalarda bulundu.

Kutlamalarda en büyük içeriğin kupa olduğunu vurgulayan Yazgan şu ifadeleri kullandı:

"En önemli içerik 5. yıldızı bize getiren 25. şampiyonluk kupası. En önemli içeriğimiz o. En önemli içeriğimiz Okan Buruk, en önemli içeriğimiz bu sene ne yazık ki bizlerden ayrılacak olan sevgili kaptanımız Muslera'mız, Dries Mertens'imiz. Onun dışında sağ olsunlar yaklaşık 30'a yakın sanatçı sahne almak için talepte bulundu. Onların arasında bir seçim yapmadık aslında. Bir kısmına karşı da belki mahcup olduk. En güzel içerik o kaldıracağımız 25. şampiyonluğu, 5. yıldızı getiren kupamız olacak. Dron şov olacak. Belki Kayseri maçından sonra dikkat etmişsinizdir, havai fişek kullanmıyoruz. O gördüğünüz ışıklar çok kısa yükselen ışıklar. Neden havai fişek kullanmıyoruz? Havai fişekler için özellikle bu bölge deniz kıyısındayız. Havai fişekler biliyorsunuz kuşları gürültüsünden rahatsız ediyor, ürkütüyor, korkutabiliyor. Birbirinden kıymetli, değerli sanatçılar da sahne alacaklar. Bizi eğlendirecekler."