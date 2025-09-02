Transfer haberleri son dakika! UEFA listesi öncesi yarış kızıştı! İşte en sıcak gelişmeler

09:00 02 Eylül 2025

İtalyan temsilcisi İnter ile daha önce yaptığı görüşmelerde bonservis bedelinde anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, dün bir kez daha bastırdı ve mutlu sona çok yaklaştı. Milli takım kampı için dün İstanbul'a gelen Hakan ile yönetimin bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

İnter ile bonservis pazarlığı devam ederken bugün net bir sonuç alınması bekleniyor. Hakan transferi eğer bugüne yetişirse Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilebilecek.