Transfer haberleri son dakika! UEFA listesi öncesi yarış kızıştı! İşte en sıcak gelişmeler
Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar için kritik gün geldi. Kulüpler, bu gece yarısına kadar UEFA’ya oyuncu listelerini bildirmek zorundayken özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'de son derece hareketli saatler yaşanıyor. Gün içinde birçok transferin resmiyet kazanması ve akşam saatlerinde peş peşe açıklamaların gelmesi öngörülüyor. İşte dakika dakika yaşananlar...
EDERSON KAP'A BİLDİRİLDİ
Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Ederson transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Manchester City FC ile görüşmelere başlanmıştır.
HAKAN DA GELİYOR İDDİASI
İtalyan temsilcisi İnter ile daha önce yaptığı görüşmelerde bonservis bedelinde anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, dün bir kez daha bastırdı ve mutlu sona çok yaklaştı. Milli takım kampı için dün İstanbul'a gelen Hakan ile yönetimin bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
İnter ile bonservis pazarlığı devam ederken bugün net bir sonuç alınması bekleniyor. Hakan transferi eğer bugüne yetişirse Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilebilecek.
İLKAY CİMBOM İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR
Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin yıldız orta sahası İlkay Gündoğan için yıllık 5 milyon Euro maaş teklif etti. Yönetim, oyuncu ile anlaşma sağlandığı anda City'nin transfere onay vereceğini bildirdi.
İSTANBUL'A GELECEĞİ SAAT
İlkay Gündoğan, 2 Eylül Salı günü saat 15.00'te İstanbul'da olacak ve Galatasaray'la sözleşme imzalayacak.
CİMBOM UĞURCAN'I DUYURDU
Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır için 27 milyon 500 bin Euro + KDV ödeneceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile yapılan anlaşmada Uğurcan Çakır için ödenecek bonservis ve oyuncunun alacağı maaşla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL, 2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL, 2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL, 2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir" denildi.
EDERSON FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı kaleci Ederson, İstanbul'a geldi.
İngiltere'den kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki file bekçisini, kulüp yetkilileri karşıladı.
Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ederson, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.
EFE AKMAN FC ANDORRA'DA
İspanya 2. Lig ekibi FC Andorra, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray altyapısında yetişen ve 2023 yazında A takıma yükselen Efe Akman, FC Andorra'ya transfer oldu. İspanyol takımı tarafından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Efe, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'da tüm kulvarlarda 9 müsabakada görev yaptı.
AMRABAT BETIS'E İMZAYI ATTI
Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’ın kiralık transferi konusunda İspanya’nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiraladı. 2024-2025 sezonu başında sarı-lacivertli takıma katılan Amrabat, Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 39 maçta forma giydi. 29 yaşındaki orta saha ligde 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon takımının UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 4 müsabakada da 11'de başlayan Amrabat, 1 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig'de de 2 maçta görev yaptı.
İspanyol ekibi, Amrabat'ın geçici transferini resmi internet sitesinden duyururken, oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgiler aktarıldı ve halen Fas Milli Takımı'nda düzenli forma giydiği belirtildi.
UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY'DA
Trabzonspor Kulübü, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Galatasaray Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon avro garanti bedel ve 3 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacaktır."
CERNY BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, Çekyalı kanat oyuncusu Vaclac Cerny’i, İstanbul’a getirdi.
Avrupa’ya erken veda eden Beşiktaş’ta beklenen kanat transferi gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, bonservisi Wolfsburg’da olan Vaclac Cerny’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Alman ekibi ile anlaşmaya varılmasının ardından 27 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul’a gelmek üzere yola çıktı. Çekyalı futbolcuyu taşıyan uçak 23.45 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Vaclac Cerny, "Burada oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum. Burada olmak bana çok şey ifade ediyor" açıklamasında bulundu.
Cerny’nin yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
ZANIOLO UDINESE'DE
Galatasaray, İtalya'nın Udinese takımının Nicolo Zaniolo için 2,5 milyon avro kiralama bedeli ödeyeceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Udinese, şirketimize 2 milyon 500 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
CUESTA BREZİLYA'YA UÇTU
Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta'nın Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco da Gama ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Anlaşmaya göre Vasco da Gama, Galatasaray ile yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2 milyon 250 bin avro olacak.
Cuesta'nın ücretleri Brezilya ekibi tarafından ödenecek. Vasco da Gama'nın 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup bu opsiyonun kullanılması halinde Galatasaray'a satın alma bedeli olarak 5 milyon 750 bin avro transfer bedeli ödenecek.
TRABZONSPORLU MENDY SEVILLA'DA
Trabzonspor Kulübü, Fransız futbolcu Batista Mendy'yi İspanya'nın Sevilla Kulübüne kiraladığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Batista Mendy'nin Sevilla'ya satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Sevilla, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 250 bin avro ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Sevilla, kulübümüze, 7 milyon avro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Sevilla, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 250 bin avro ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."
LIVAKOVIC İSPANYA'YA GİTTİ
Fenerbahçe, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic’in sezon sonuna kadar İspanyol ekibi Girona’ya kiralandığını açıkladı.
Kalede eldivenleri Brezilyalı kaleci Ederson’a emanet etmeye hazırlanan Fenerbahçe, Livakovic’i kiralık olarak gönderdi. 30 yaşındaki file bekçisi, sezon sonuna kadar İspanya LaLiga ekiplerinden Girona’ya kiralandı. Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanya’nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz” ifadeleri kullanıldı.
DIEGO CARLOS COMO'DA
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Diego Carlos’un kiralık transferi konusunda İtalya’nın Como Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Carlos'u yeni sezon kadro planlaması kapsamında İtalyan ekibi Como'ya kiraladı. Carlos, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta görev aldı.
32 yaşındaki defans oyuncusu sarı-lacivertlilerde teknik heyetin raporu doğrultusunda Como'nun geçici transferinde anlaşma sağladı.
İtalyan ekibi transfere ilişkin resmi internet sitesinden duyuruda bulunurken, Brezilyalı defansın kariyeri ile ilgili bilgiler aktarıldı. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas ise, "Diego Carlos sağlam ve deneyimli bir defans oyuncusu. Oyun tarzımızı anlıyor ve defans hattımıza harika bir katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Diego Carlos, transferi sonrası duygularını şu sözlerle paylaştı: "Como'yu seçmemin sebebi, kulübün gerçekten heyecan verici ve harika bir futbol geçmişine dayanan projesiydi. Hala gelişen ve çok umut vadeden bir proje. Hem kendisine hem de takıma yardımcı olmak istiyorum."
ONANA GENOA'DA
Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın Genoa'ya kiralandığını duyurdu.
İşte siyah-beyazlılardan yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
