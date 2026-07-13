Trossard düğümü çözülüyor! Menajerinden Beşiktaş itirafı: "Kararını kısa süre içinde verecek"
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile ilgilendiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan transfer haberleri spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tecrübeli futbolcunun menajeri Dirk Hebel, siyah-beyazlı kulüple anılan transfer sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Avrupa futbolunda ses getirecek bir transfere hazırlandığı öne sürülmüştü.
İngiliz basınında yer alan haberlerde siyah-beyazlı ekibin, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
İNGİLİZ BASINI DUYURMUŞTU
The Athletic'in haberine göre Beşiktaş'ın, deneyimli kanat oyuncusunun bonservisi için Arsenal'e toplam 20 milyon euro ödeyeceği öne sürülmüştü. Bu bedelin 18 milyon eurosunun garanti, 2 milyon eurosunun ise bonuslardan oluşacağı ifade edilmişti.
TROSSARD'A 3 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI
Haberde, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcuya yıllık 7 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtilmişti. Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı kadrosunda bulunan Trossard ile turnuvanın sona ermesinin ardından resmi imzaların atılmasının beklendiği de aktarılmıştı.