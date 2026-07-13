Trossard düğümü çözülüyor! Menajerinden Beşiktaş itirafı: "Kararını kısa süre içinde verecek"

Transfer gündemini sarsan bu gelişmelerin ardından, tecrübeli futbolcunun menajeri Dirk Hebel'den ilk ağızdan açıklamalar geldi. Alman basınından Sky DE'ye konuşan Hebel, " Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil" ifadelerini kullandı.

KARAR KISA SÜRE İÇİNDE VERİLECEK

Trossard'ın geleceğiyle ilgili kararın an meselesi olduğunu vurgulayan Dirk Hebel, "Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor" sözleriyle transferdeki son durumu aktardı.

Beşiktaş yönetiminin tüm şartları zorladığı bu transferde, Belçikalı yıldızın vereceği nihai karar merakla bekleniyor.