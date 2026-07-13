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Trossard düğümü çözülüyor! Menajerinden Beşiktaş itirafı: "Kararını kısa süre içinde verecek"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trossard düğümü çözülüyor! Menajerinden Beşiktaş itirafı: "Kararını kısa süre içinde verecek"

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile ilgilendiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan transfer haberleri spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tecrübeli futbolcunun menajeri Dirk Hebel, siyah-beyazlı kulüple anılan transfer sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Avrupa futbolunda ses getirecek bir transfere hazırlandığı öne sürülmüştü.

İngiliz basınında yer alan haberlerde siyah-beyazlı ekibin, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Trossard düğümü çözülüyor! Menajerinden Beşiktaş itirafı: "Kararını kısa süre içinde verecek" - 1

İNGİLİZ BASINI DUYURMUŞTU

The Athletic'in haberine göre Beşiktaş'ın, deneyimli kanat oyuncusunun bonservisi için Arsenal'e toplam 20 milyon euro ödeyeceği öne sürülmüştü. Bu bedelin 18 milyon eurosunun garanti, 2 milyon eurosunun ise bonuslardan oluşacağı ifade edilmişti.

Trossard düğümü çözülüyor! Menajerinden Beşiktaş itirafı: "Kararını kısa süre içinde verecek" - 2

TROSSARD'A 3 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Haberde, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcuya yıllık 7 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtilmişti. Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı kadrosunda bulunan Trossard ile turnuvanın sona ermesinin ardından resmi imzaların atılmasının beklendiği de aktarılmıştı.

Trossard düğümü çözülüyor! Menajerinden Beşiktaş itirafı: "Kararını kısa süre içinde verecek" - 3

MENAJERİNDEN BEŞİKTAŞ İTİRAFI

Transfer gündemini sarsan bu gelişmelerin ardından, tecrübeli futbolcunun menajeri Dirk Hebel'den ilk ağızdan açıklamalar geldi. Alman basınından Sky DE'ye konuşan Hebel, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil" ifadelerini kullandı.

Trossard düğümü çözülüyor! Menajerinden Beşiktaş itirafı: "Kararını kısa süre içinde verecek" - 4

KARAR KISA SÜRE İÇİNDE VERİLECEK

Trossard'ın geleceğiyle ilgili kararın an meselesi olduğunu vurgulayan Dirk Hebel, "Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor" sözleriyle transferdeki son durumu aktardı.

Beşiktaş yönetiminin tüm şartları zorladığı bu transferde, Belçikalı yıldızın vereceği nihai karar merakla bekleniyor.

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