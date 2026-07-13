Mohamed Salah Beşiktaş'a önerildi! Mali şartlarda önemli fark

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Mohamed Salah'ın, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü. A Spor'un haberine göre taraflar arasında ilk temas kuruldu ancak mali şartlarda önemli farklar bulunuyor. A Spor yorumcusu Kaya Temel, Salah'ın menajerinin İstanbul'a geldiğini ve yüz yüze görüşme yapılabileceğini söyledi.

Premier Lig devi Liverpool ile sözleşmesi biten Mohamed Salah için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Mısırlı yıldızın bu sezon transfer pazarının en aktif takımlarından biri olan Beşiktaş'a önerildiği kaydedildi. MOHAMED SALAH BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ MENAJERLER ÖNERDİ A Spor'un haberine göre; Mohamed Salah'ın menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmede rakamsal anlamda farklılıklar olduğu kaydedildi.

"RAKAMSAL FARKLILIKLAR VAR" A Spor Yorumcusu Kaya Temel katıldığı canlı yayında "Mohamed Salah Beşiktaş'a önerildi. Rakamsal boyutlarda farklılık var ama oyuncunun menajeri bugün İstanbul'a gelmişti. Yüz yüze görüşme olabilir." ifadelerini kullandı. MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ Mohamed Salah'ın menajerinin İstanbul'a geldiği ve yüz yüze görüşme olabileceği aktarıldı.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR Mohamed Salah'ın Türkiye'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı. Salah'ın ailesinin de Türkiye'de yaşamak istediği kaydedildi. Salah'ın Suudi Arabistan'da forma giymek istemediği belirtildi.