Sözleşme imzalandı! Beşiktaş Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı

Siyah-Beyazlılar, bu kapsamda Başakşehir'den genç kaleci Doğan Alemdar'ı resmen transfer etti.

Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'den genç kaleci Doğan Alemdar'ı resmen transfer etti.

Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle; "Beşiktaşımıza Hoş Geldin Doğan Alemdar

Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."