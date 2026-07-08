Sözleşme imzalandı! Beşiktaş Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı
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Beşiktaş, Başakşehir'den Doğan Alemdar'ı transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar’ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'den genç kaleci Doğan Alemdar'ı resmen transfer etti.
Siyah-Beyazlılar, bu kapsamda Başakşehir'den genç kaleci Doğan Alemdar'ı resmen transfer etti.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle; "Beşiktaşımıza Hoş Geldin Doğan Alemdar
Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."